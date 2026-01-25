Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов приступил к тренировкам в общей группе ПСЖ после травмы руки

сегодня, 18:25

Российский голкипер Матвей Сафонов восстановился после перелома руки и возобновил тренировки с основным составом французского «Пари Сен-Жермен», сообщает ресурс Foot001.

Тем не менее, по данным источника, в грядущем поединке Лиги чемпионов, где ПСЖ встретится с английским «Ньюкаслом», ворота команды будет защищать Люка Шевалье. Причина в том, что Сафонову требуется время для восстановления оптимальной спортивной формы.

Напомним, что 17 декабря в финале Межконтинентального кубка ПСЖ одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1). Сафонов отразил четыре из пяти ударов с «точки». Травму руки он получил непосредственно во время выполнения третьего пенальти «Фламенго». Пресс-служба ПСЖ сообщила о травме 19 декабря, указав, что восстановление займет от трех до четырех недель. Позже, 2 января, издание L'Equipe сообщило об увеличении срока реабилитации до пяти-шести недель.

26-летний Сафонов является обладателем шести трофеев в составе французского клуба. Он перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года и успел завоевать титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата и кубка Франции, Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, а также Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов провел четыре игры в различных соревнованиях, в двух из которых отстоял «на ноль».

Игра между ПСЖ и «Ньюкаслом» состоится во Франции 28 января и станет заключительной для команд на групповом этапе Лиги чемпионов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Реала» Асенсио в течение нескольких недель играет с переломом
Вчера, 22:41
Захарян пропустит матч против «Сельты»
23 января
СлухиЭкс-тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Румынии — газета
23 января
Футболист «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы
22 января
Кафанов рассказал о восстановлении Сафонова после травмы
21 января
Форвард сборной Марокко получил серьезную травму в финале Кубка Африки
20 января
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:10
Главное чтобы нормально восстановился, чтобы в рамку встал, а не опять на скамейку.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 