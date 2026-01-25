Сафонов приступил к тренировкам в общей группе ПСЖ после травмы руки

1769354736

сегодня, 18:25

Российский голкипер восстановился после перелома руки и возобновил тренировки с основным составом французского «Пари Сен-Жермен», сообщает ресурс Foot001.

Тем не менее, по данным источника, в грядущем поединке Лиги чемпионов, где ПСЖ встретится с английским «Ньюкаслом», ворота команды будет защищать Люка Шевалье. Причина в том, что Сафонову требуется время для восстановления оптимальной спортивной формы.

Напомним, что 17 декабря в финале Межконтинентального кубка ПСЖ одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1). Сафонов отразил четыре из пяти ударов с «точки». Травму руки он получил непосредственно во время выполнения третьего пенальти «Фламенго». Пресс-служба ПСЖ сообщила о травме 19 декабря, указав, что восстановление займет от трех до четырех недель. Позже, 2 января, издание L'Equipe сообщило об увеличении срока реабилитации до пяти-шести недель.

26-летний Сафонов является обладателем шести трофеев в составе французского клуба. Он перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года и успел завоевать титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата и кубка Франции, Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА , а также Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов провел четыре игры в различных соревнованиях, в двух из которых отстоял «на ноль».