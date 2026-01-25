«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в гостевом матче чемпионата Англии

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Буэндия (19') и Уоткинс (88').
По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 33 очка (9-е место), у гостей — 46 очков (3-е место).
В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 31 января, соперником будет «Ливерпуль». «Астон Вилла» проведет следующий матч 1 февраля (соперник — «Брентфорд»).
К чему нас Эмери готовит...
Стоит отметить, что супер голевой шанс на 40секунде не использовал игрок Н/К Тонали, пробивавший наверняка, по центру, из пределов штрафной. Не первый матч Н/К я смотрю, и поражаюсь, как примитивно играет команда, используя бесполезные, бесконечные навесы. Правда, один из них, чуть не закончился голом в ворота А/В, но выручил Мартинс, отбивший мяч в великолепном прыжке.
Как и ожидалось, на усиление атаки во 2-м тайме вышел небоскреб, но, ни усиления, ни тем более импровизации он не внес в игру Н/К. Честно отстоял в штрафной, при тех же бесконечных навесах... А вот игрок А/В Уоткинс, показал сопернику, как надо использовать навесы- редко, но метко, хитро пробивши головой по мячу- от земли в ворота.
Не знаю, не представляю себе, как, при такой игре, Н/К собирается играть с ПСЖ в ЛЧ... Ну а А/В поздравляю с победой- заслуженной и очень грамотной, я бы сказал- чисто тренерской!!!
