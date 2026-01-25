«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в гостевом матче чемпионата Англии

1769357103

сегодня, 19:05

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Буэндия (19') и Уоткинс (88').

По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 33 очка (9-е место), у гостей — 46 очков (3-е место).

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 31 января, соперником будет «Ливерпуль». «Астон Вилла» проведет следующий матч 1 февраля (соперник — «Брентфорд»).