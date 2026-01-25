Top.Mail.Ru
«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в гостевом матче чемпионата Англии

сегодня, 19:05
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Буэндия (19') и Уоткинс (88').

По итогам встречи «Ньюкасл Юнайтед» имеет 33 очка (9-е место), у гостей — 46 очков (3-е место).

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 31 января, соперником будет «Ливерпуль». «Астон Вилла» проведет следующий матч 1 февраля (соперник — «Брентфорд»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:27
Боюсь я сам предположить,
К чему нас Эмери готовит...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:22
Астон Вилла прёт, как танк...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 22:20
да да, все проиграют в пользу Астон Виллы
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:49
Эмери с каждым годом растёт как тренер.
112910415
112910415
сегодня в 20:33
Вилла в большом порядке !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:15
Я думал что гости не проиграют! А тут вон оно как
ABir
ABir
сегодня в 20:14
Вроде сороки не плохо играют дома и должны были, как минимум не проиграть. Но Астон Вилла доказала, что не случайно находится в первой тройке АПЛ.
Capral
Capral
сегодня в 19:24, ред.
А всё таки Эмери молодец, как грамотно подходит к каждой игре. Совсем недавно, его А/В провела непростую игру в Турции, а сегодня, еще один сложный выезд к Н/К. 1-й тайм прошел под диктовку А/В, в эконом режиме, не форсируя события. Не рискуя, выжидая, Эмери сыграл на контр атаках и выиграл 1-й тайм, благодаря дальнему удару Буэндия, которому, справедливости ради, надо признать, дали- и посмотреть, и прицелиться, и пробить.

Стоит отметить, что супер голевой шанс на 40секунде не использовал игрок Н/К Тонали, пробивавший наверняка, по центру, из пределов штрафной. Не первый матч Н/К я смотрю, и поражаюсь, как примитивно играет команда, используя бесполезные, бесконечные навесы. Правда, один из них, чуть не закончился голом в ворота А/В, но выручил Мартинс, отбивший мяч в великолепном прыжке.

Как и ожидалось, на усиление атаки во 2-м тайме вышел небоскреб, но, ни усиления, ни тем более импровизации он не внес в игру Н/К. Честно отстоял в штрафной, при тех же бесконечных навесах... А вот игрок А/В Уоткинс, показал сопернику, как надо использовать навесы- редко, но метко, хитро пробивши головой по мячу- от земли в ворота.

Не знаю, не представляю себе, как, при такой игре, Н/К собирается играть с ПСЖ в ЛЧ... Ну а А/В поздравляю с победой- заслуженной и очень грамотной, я бы сказал- чисто тренерской!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:11
вот будет номер если Арсенал на дистанции не выдюжит который раз, а Сити психологически оступится еще не раз. 4 очка до первого места и Вилла чемпионом станет. интересный расклад
