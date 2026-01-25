«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед»

1769365801

сегодня, 21:30

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе триумфаторов по разу отличились Брайан Мбемо (37'), Патрик Доргу (51') и Матеус Кунья (87'). У «канониров» мяч забил Микель Мерино (84'). На 29-й минуте игры был зафиксирован автогол защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

После прихода Майкла Каррика на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» празднует уже вторую победу подряд. Английский специалист занял пост 13 января, заключив трудовое соглашение до завершения текущего сезона. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» (2:0).

По итогам сегодняшней встречи «Арсенал» имеет 50 очков (1-е место), у гостей — 38 очков (4-е место).

В следующем матче «Арсенал» сыграет 31 января, соперником будет «Лидс». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 1 февраля (соперник — «Фулхэм»).