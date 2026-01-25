«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед»

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:3.
В составе триумфаторов по разу отличились Брайан Мбемо (37'), Патрик Доргу (51') и Матеус Кунья (87'). У «канониров» мяч забил Микель Мерино (84'). На 29-й минуте игры был зафиксирован автогол защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.
После прихода Майкла Каррика на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» празднует уже вторую победу подряд. Английский специалист занял пост 13 января, заключив трудовое соглашение до завершения текущего сезона. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» (2:0).
По итогам сегодняшней встречи «Арсенал» имеет 50 очков (1-е место), у гостей — 38 очков (4-е место).
В следующем матче «Арсенал» сыграет 31 января, соперником будет «Лидс». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 1 февраля (соперник — «Фулхэм»).
Конечно, можно посочувствовать Арсеналу за глупейший привоз в первом голе, но зато, два других мяча МЮ были изумительно красивы!!! У Арсенала я бы отметил Саку, который пытался обострять и рвать на фланге соперника, но и там, его внимательно стерегли оборонцы МЮ... Отлично сыграл вратарь МЮ, особенно на выходах, и не его вина во 2-м голе, что тупая ФИФА разрешила блокировать вратарей в пределах их вратарской.
Очень классную подвижную оборону организовал МЮ у своей штрафной, с мгновенным переходом из обороны в атаку. В игре МЮ появился здравый прагматизм, лишенный ненужного риска. Команда играет по тренерскому макету. МЮ не прогнулся под прессингом Арсенала как Бавария, выдержал первоначальный натиск и фактически навязал свою игру. Уже в 1-м тайме стало заметно, что центр поля Арсенала стал проседать... Конечно, замена Патрика, несколько ослабила давление на ворота лондонцев, но так или иначе, МЮ довел матч до логической победы, с чем я команду и поздравляю!!!
Смотри, Компани, смотри Бавария- как надо играть против Арсенала!!!
Конечно, можно посочувствовать Арсеналу за глупейший привоз в первом голе, но зато, два других мяча МЮ были изумительно красивы!!! У Арсенала я бы отметил Саку, который пытался обострять и рвать на фланге соперника, но и там, его внимательно стерегли оборонцы МЮ... Отлично сыграл вратарь МЮ, особенно на выходах, и не его вина во 2-м голе, что тупая ФИФА разрешила блокировать вратарей в пределах их вратарской.
Очень классную подвижную оборону организовал МЮ у своей штрафной, с мгновенным переходом из обороны в атаку. В игре МЮ появился здравый прагматизм, лишенный ненужного риска. Команда играет по тренерскому макету. МЮ не прогнулся под прессингом Арсенала как Бавария, выдержал первоначальный натиск и фактически навязал свою игру. Уже в 1-м тайме стало заметно, что центр поля Арсенала стал проседать... Конечно, замена Патрика, несколько ослабила давление на ворота лондонцев, но так или иначе, МЮ довел матч до логической победы, с чем я команду и поздравляю!!!
Смотри, Компани, смотри Бавария- как надо играть против Арсенала!!!
Как по мне - это был пенальти. Но учитывая, что в первом туре судья каким-то чудом не заметил, как Алтая руками запихали в ворота, после чего Арсенал забил единственный гол - можно сказать, что судьи вернули должок)
Как по мне - это был пенальти. Но учитывая, что в первом туре судья каким-то чудом не заметил, как Алтая руками запихали в ворота, после чего Арсенал забил единственный гол - можно сказать, что судьи вернули должок)
Всё-таки состав МЮ способен играть большие матчи. Мартинес хорошо бодался на втором этаже со своим небольшим ростом, Магуайер грамотно и корпус ставил и в передачах был точен. Каземиро успевал везде. Только Бруно ошибался частенько в передачах, тем более в начале матча.
Далее будут в соперниках не фавориты, вот там уже Каррику и команде придётся где то играть и первым номером и взламывать оборону. А пока это очень хороший результат для Юнайтед.
Всё-таки состав МЮ способен играть большие матчи. Мартинес хорошо бодался на втором этаже со своим небольшим ростом, Магуайер грамотно и корпус ставил и в передачах был точен. Каземиро успевал везде. Только Бруно ошибался частенько в передачах, тем более в начале матча.
Далее будут в соперниках не фавориты, вот там уже Каррику и команде придётся где то играть и первым номером и взламывать оборону. А пока это очень хороший результат для Юнайтед.