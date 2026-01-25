Top.Mail.Ru
«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 21:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе триумфаторов по разу отличились Брайан Мбемо (37'), Патрик Доргу (51') и Матеус Кунья (87'). У «канониров» мяч забил Микель Мерино (84'). На 29-й минуте игры был зафиксирован автогол защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

После прихода Майкла Каррика на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» празднует уже вторую победу подряд. Английский специалист занял пост 13 января, заключив трудовое соглашение до завершения текущего сезона. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» (2:0).

По итогам сегодняшней встречи «Арсенал» имеет 50 очков (1-е место), у гостей — 38 очков (4-е место).

В следующем матче «Арсенал» сыграет 31 января, соперником будет «Лидс». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 1 февраля (соперник — «Фулхэм»).

Denis-720077
Denis-720077
сегодня в 22:12
SLFenix - полностью согласен Бро ))) Кто угодно, лишь бы не шейхи.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 22:04, ред.
Эксперты ни один не давал шансы МЮ. В лучшем случае считали минимальное поражение, а так прогнозировали 3-1, 4-1. Единственное в чём они оказались правы, так это то, что будут проблемы у МЮ при угловых. И это единственное по сути, что Арсенал смог предложить в качестве опасных моментов. Пару раз просто затолкали мяч в ворота, навалившись на вратаря всей командой.

Всё-таки состав МЮ способен играть большие матчи. Мартинес хорошо бодался на втором этаже со своим небольшим ростом, Магуайер грамотно и корпус ставил и в передачах был точен. Каземиро успевал везде. Только Бруно ошибался частенько в передачах, тем более в начале матча.

Далее будут в соперниках не фавориты, вот там уже Каррику и команде придётся где то играть и первым номером и взламывать оборону. А пока это очень хороший результат для Юнайтед.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 22:03, ред.
К сожалению тут сейчас правила по поводу игры рукой прописаны так, что не все судьи уже сами разбираются. А английские судьи - так тем более.

Как по мне - это был пенальти. Но учитывая, что в первом туре судья каким-то чудом не заметил, как Алтая руками запихали в ворота, после чего Арсенал забил единственный гол - можно сказать, что судьи вернули должок)
AleS
AleS
сегодня в 22:00
На Аморимовском багаже!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 21:59
Не хочется торопись события после двух матчей, но пока кажется, что выбрав самый неочевидный вариант на роль тренера МЮ, попал в точку. Остаётся надеяться, что это не просто эмоциональный всплеск
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 21:57
Поздравляю болельщиков Манчестер Юнайтед с волевой победой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:55
Кэррик одержал 2 победы подряд в АПЛ в своих первых двух матчах.
Амориму для этого потребовалось 11 месяцев.
и вот новая надежда для болельщиков МЮ, и особенно для Фрэнка Иллетта.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:54
Ну , местные специалисты , что скажете на счет игры рукой Магуайра при падении. Попадает под трактовку, что это опорная рука при падении??
Думаю так футболисты могут падать и технично рукой мячу противодействовать.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:52
Конечно, смотрел Барселону, но потом увидел шикарный второй тайм этого матча.
МЮ стал похож на Фергюсонский 👍 тут скорости другие, страсть...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:51
Может оставить Кэррика, он с ДНК МЮ. Может год пока помучаются, потом наладит думаю игру.
SLFenix
SLFenix ответ Denis-720077 (раскрыть)
сегодня в 21:50
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    Есть такое поверье чего вы боитесь тем быстрее это приближаете, но если не верить в приметы и во всё это, оно не сработает, ведь легче при неудачи натянуть Сову на Глобус, рано или поздно серии побед кончаются, поражения закаляют!
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:49, ред.
    Ну как же преобразился МЮ после назначения Каррика!!! Не узнать команду!!! Прежде всего, удалось наладить игровую дисциплину. МЮ не проваливается в центре поля, грамотно действует в позиционной обороне и на подборах. И что интересно, во 2-м тайме, гости, практически не позволили Арсеналу сыграть низом в пределах своей штрафной и заставили Арсенал играть навесами. Только однажды, на 95 мин., лондонцам удалась атака низом, по центру, но и в этом случае великолепно, в подкате сыграл защитник МЮ!!!

    Конечно, можно посочувствовать Арсеналу за глупейший привоз в первом голе, но зато, два других мяча МЮ были изумительно красивы!!! У Арсенала я бы отметил Саку, который пытался обострять и рвать на фланге соперника, но и там, его внимательно стерегли оборонцы МЮ... Отлично сыграл вратарь МЮ, особенно на выходах, и не его вина во 2-м голе, что тупая ФИФА разрешила блокировать вратарей в пределах их вратарской.

    Очень классную подвижную оборону организовал МЮ у своей штрафной, с мгновенным переходом из обороны в атаку. В игре МЮ появился здравый прагматизм, лишенный ненужного риска. Команда играет по тренерскому макету. МЮ не прогнулся под прессингом Арсенала как Бавария, выдержал первоначальный натиск и фактически навязал свою игру. Уже в 1-м тайме стало заметно, что центр поля Арсенала стал проседать... Конечно, замена Патрика, несколько ослабила давление на ворота лондонцев, но так или иначе, МЮ довел матч до логической победы, с чем я команду и поздравляю!!!

    Смотри, Компани, смотри Бавария- как надо играть против Арсенала!!!
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 21:48
    Каррик вернул МЮ дороналдовскую сульшеровско-карриковскую уверенность и умение играть в тяжёлые моменты. Теперь опять будут бояться такой МЮ. Да, Арсенал мощнее, но умения играть в комбинационный футбол у них нет. Одна надежда - на угловые. Ну и гол техничного Куньи хорош.. 👍
    particular
    particular
    сегодня в 21:48
    Звонкая домашняя оплеуха...
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 21:48
    Надеюсь это не обычный эмоциональный отрезок в пару хороших матчей, после увольнения тренера.
    Denis-720077
    Denis-720077 ответ SLFenix (раскрыть)
    сегодня в 21:48
    Бабла не хватит, у сити больше к сожалению
    shur
    shur ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 21:46
    ....столько уже пережито за эти годы, даже и не верится! Жена с валерьянкой сидит рядом и успокаивает!
    SLFenix
    SLFenix
    сегодня в 21:45
    оверпрайснутые футболисты МЮ начинают что то делать? молодцы
    но, как же хочется чтобы Арсенал все же добил победу в АПЛ
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:44, ред.
    Бриан Мбемо стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим голы в ворота «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в сезоне Премьер-лиги с тех пор, как это сделал Маркус Рэшфорд в сезоне 2022-23, и первым, кто сделал это в своем дебютном сезоне в клубе с тех пор, как это сделал Робин ван Перси в сезоне 2012-13.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 21:42
    Подозревал, что сегодня потеряем очки, так оно и вышло....
    Обидное, болезненное поражение еще и на своем поле, еще и первое в сезоне на всех фронтах (домашнее поражение)....
    Поздравляю болельщиков МЮ, с Карриком команда заиграла проще, но продуктивно! Выходы Куньи со скамейки работают!
    Пушкари, сегодня полный обсер....добавить тут нечего
    Впереди Кайрат, надеюсь там уже точно будет полная ротация, а дальше выезд к Лидсу, там точно легко не будет, надебсь парни исправятся за сегодняшний про....
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 21:42
    Не сглазить бы!)
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 21:42
    Что значит "уступил"? Затолкали только один в суматохе, а первый автогол! Ну а все голы МЮ - настоящие футбольные, даже гол Мбеумо - трудовой: надо было подкараулить! И где у нас "лучший клуб Европы, а может быть и мира"? Феерия, одним словом!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 21:41
    В начале матча думал, что МЮ не сдюжит...ан нет, могут! С победой МЮ!!! GGMU!!!
    Master Shake
    Master Shake
    сегодня в 21:41
    Подумаешь) Все конкуренты расслабились, почему нам тоже нельзя?)
    shur
    shur
    сегодня в 21:41
    ...ставил на "Арсенал", в душе думал хотя бы ничья! А МЮ выиграли,
    да ещё голы то красавцы и вели в счёте долгое время ,не уж то МЮ
    выздаравливает!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:38
    - Знаешь эмоциональные качели? Это я их качаю.

    Сумасшедшие победы над «Сити» и «Арсеналом» за 2 матча, это достойно.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 21:38
    Ну, прям красивый заход Каррика, неожиданный: победы над МС и Арсеналом после всего что было...
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 21:37, ред.
    Сколько писали , что у Арсенала два сильных состава, а толку то ?? Сегодня вообще слабо сыграли и перввй и второй составы, за исключением Тимбера.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:36
    Красавцы с Победой всех, кто болел или сопереживал МЮ GGMU!!!
