«Лестер» уволил главного тренера

сегодня, 22:06

Английский «Лестер» отправил в отставку главного тренера Марти Сифуэнтеса. Испанец был уволен после поражения от «Оксфорда» в 29-м туре Чемпионшипа.

После этой неудачи «лисы» откатились на 14-е место в таблице. Команда на данный момент отстает на 6 очков от зоны плей-офф за право попасть в АПЛ.

Сифуэнтес тренировал «Лестер» с лета 2025 года. Вместо него временным наставником команды стал Энди Кинг, выигрывавший в качестве игрока «Лестера» чемпионский титул АПЛ в 2016 году.

