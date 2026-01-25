«Лестер» уволил главного тренера

1769368013

сегодня, 22:06

Английский «Лестер» отправил в отставку главного тренера . Испанец был уволен после поражения от «Оксфорда» в 29-м туре Чемпионшипа.

После этой неудачи «лисы» откатились на 14-е место в таблице. Команда на данный момент отстает на 6 очков от зоны плей-офф за право попасть в АПЛ .