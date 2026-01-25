«Лестер» уволил главного тренера

Английский «Лестер» отправил в отставку главного тренера Марти Сифуэнтеса. Испанец был уволен после поражения от «Оксфорда» в 29-м туре Чемпионшипа.
После этой неудачи «лисы» откатились на 14-е место в таблице. Команда на данный момент отстает на 6 очков от зоны плей-офф за право попасть в АПЛ.
Сифуэнтес тренировал «Лестер» с лета 2025 года. Вместо него временным наставником команды стал Энди Кинг, выигрывавший в качестве игрока «Лестера» чемпионский титул АПЛ в 2016 году.
Татьян у меня нет, но всё равно, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))
здоровья, Друже! Кстати у Семёныча День Рождения и всех твоих Татьян с Праздником!!!
не хватат ! Разница по времени, вообще не представляю как там всё
не хватат ! Разница по времени, вообще не представляю как там всё
тот чемпионский год!!!
