18-летний египтянин Абделькарим переходит в «Барселону»

вчера, 22:20

Спортивный директор египетского «Аль-Ахли» Валид Салах Эль-Дин подтвердил, что Хамза Абделькарим переходит в «Барселону».

Условия между двумя клубами уже согласованы, и 18-летний нападающий вскоре пройдет медицинское обследование в Барселоне перед подписанием контракта.

Эль-Дин сказал Mundo Deportivo: «Да, Хамза Абделькарим едет в Барселону. Я желаю ему всяческих успехов, хочу, чтобы он смог закрепиться в „Барсе“ и не возвращался в Египет».

Абделькарим присоединится к «Барселоне» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа в июне. Ожидается, что игрок сперва будет играть только за вторую команду каталонцев.

Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:46
"лучше бы ему закрепиться в Барсе и не возвращаться в Египет" - звучит как угроза))
drug01
drug01
вчера в 22:28
Там будет возможность получить хорошее футбольное образование
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:27
Обычно Барса умеет работать с молодежью

