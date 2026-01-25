18-летний египтянин Абделькарим переходит в «Барселону»

1769368813

вчера, 22:20

Спортивный директор египетского «Аль-Ахли» Валид Салах Эль-Дин подтвердил, что переходит в «Барселону».

Условия между двумя клубами уже согласованы, и 18-летний нападающий вскоре пройдет медицинское обследование в Барселоне перед подписанием контракта.

Эль-Дин сказал Mundo Deportivo: «Да, Хамза Абделькарим едет в Барселону. Я желаю ему всяческих успехов, хочу, чтобы он смог закрепиться в „Барсе“ и не возвращался в Египет».

Абделькарим присоединится к «Барселоне» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа в июне. Ожидается, что игрок сперва будет играть только за вторую команду каталонцев.

