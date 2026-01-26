Родители игроков академии МЮ рады, что Аморима заменили на Каррика

Футболисты академии «Манчестер Юнайтед» и их родители очень рады назначению Майкла Каррика на должность главного тренера.
Лучшие юные игроки клуба считают, что с приходом Каррика на смену бывшему тренеру Рубену Амориму путь в основной состав снова открыт.
Аморим критиковал отношение молодых игроков клуба и отстранил от игры выпускника академии Кобби Майну, а также инициировал продажу Алехандро Гарначо в «Челси». Португалец также заявил в начале сезона, что «в нашем клубе царит чувство права на привилегии».
Но один из членов семьи игрока U16 «Юнайтед» сказал The Sun: «Каррик регулярно посещает тренировочную базу, следя за прогрессом моего сына. Он милый и гостеприимный человек, который всегда находит время для всех. Люди уважают и восхищаются им из-за его карьеры в „Юнайтед“. Но они также чувствуют, что он понимает, что значит иметь сына в академии такого клуба. Родители были возмущены комментариями Аморима. Любой, кто занимается профессиональным футболом, должен знать, как трудно сделать карьеру в футболе на любом уровне, не говоря уже о „Манчестер Юнайтед“».
Пришёл милый человек
Мама рада , папа рад
Снова путь открыт в состав"...)
просто МЮ возглавлял бы турнирную таблицу и в ус не дул!
Достойно,что тренер смотрит за питомцами! Для меня,лично, уход
Гарначо невелика потеря! Ещё раз с победой над Арсеналом,одноклубников!!!
