Родители игроков академии МЮ рады, что Аморима заменили на Каррика

сегодня, 09:45

Футболисты академии «Манчестер Юнайтед» и их родители очень рады назначению Майкла Каррика на должность главного тренера.

Лучшие юные игроки клуба считают, что с приходом Каррика на смену бывшему тренеру Рубену Амориму путь в основной состав снова открыт.

Аморим критиковал отношение молодых игроков клуба и отстранил от игры выпускника академии Кобби Майну, а также инициировал продажу Алехандро Гарначо в «Челси». Португалец также заявил в начале сезона, что «в нашем клубе царит чувство права на привилегии».

Но один из членов семьи игрока U16 «Юнайтед» сказал The Sun: «Каррик регулярно посещает тренировочную базу, следя за прогрессом моего сына. Он милый и гостеприимный человек, который всегда находит время для всех. Люди уважают и восхищаются им из-за его карьеры в „Юнайтед“. Но они также чувствуют, что он понимает, что значит иметь сына в академии такого клуба. Родители были возмущены комментариями Аморима. Любой, кто занимается профессиональным футболом, должен знать, как трудно сделать карьеру в футболе на любом уровне, не говоря уже о „Манчестер Юнайтед“».

112910415
112910415
сегодня в 10:38
общая радость царит ... пусть так и дальше !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:26
"Заменили Аморима
Пришёл милый человек
Мама рада , папа рад
Снова путь открыт в состав"...)
shur
shur
сегодня в 09:54
"....как трудно сделать карьеру в футболе на любом уровне, не говоря уже о „Манчестер Юнайтед“...! Если бы было всё так
просто МЮ возглавлял бы турнирную таблицу и в ус не дул!
Достойно,что тренер смотрит за питомцами! Для меня,лично, уход
Гарначо невелика потеря! Ещё раз с победой над Арсеналом,одноклубников!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:47
Казалось бы, причём тут родители?
Гость
