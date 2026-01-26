Top.Mail.Ru
Александер-Арнольд может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»

сегодня, 09:49

«Манчестер Сити» внимательно наблюдает за Трентом Александер-Арнольдом, чье будущее в мадридском «Реале» находится под вопросом.

Трансфер игрока из «Ливерпуля» в стан «сливочных» не оправдал ожиданий: в текущем сезоне он принял участие лишь в восьми играх испанской Примеры.

Согласно информации из Испании, «Реал» Мадрид рассматривает возможность избавиться от англичанина в летнее трансферное окно, чтобы минимизировать финансовые потери от его приобретения.

Издание Teamtalk сообщает, что «Манчестер Сити» хочет извлечь выгоду из сложившейся ситуации и пристально следит за развитием событий вокруг Александер-Арнольда.

Команда Пепа Гвардиолы ищет перспективного правого защитника на замену стареющему Кайлу Уокеру, и одним из кандидатов также является Тино Ливраменто из «Ньюкасла».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:44, ред.
Это даже не смешно. МанСити не нужен Трент от слово совсем. Англичанин конечно, когда то был одним из лучших защитников, но сейчас Трент представляет из себя никто.. как раз уровень Реала)) а ведь мог стать легендой Ливерпуля...и капитаном Ливерпуля до конца карьеры. Ушел в Реал.. за мечтой))) вот там и помечтает....
Nenash
Nenash
сегодня в 12:39
Смяшно.. 😄
gn8qf3nf2q8j
gn8qf3nf2q8j
сегодня в 10:22
Переход Арнольда обойдётся горожанам в солидную сумму.... Реал не прогадает это точно
shur
shur
сегодня в 09:57, ред.
...Пеп и так весь дёрганный, ещё это мистера "Променад" в состав?!
Всего себя исцарапает!!! Старине Уокеру,рэспект ,даже сравнивать не корректно,воля и сила!!!
