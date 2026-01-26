Александер-Арнольд может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» внимательно наблюдает за Трентом Александер-Арнольдом, чье будущее в мадридском «Реале» находится под вопросом.
Трансфер игрока из «Ливерпуля» в стан «сливочных» не оправдал ожиданий: в текущем сезоне он принял участие лишь в восьми играх испанской Примеры.
Согласно информации из Испании, «Реал» Мадрид рассматривает возможность избавиться от англичанина в летнее трансферное окно, чтобы минимизировать финансовые потери от его приобретения.
Издание Teamtalk сообщает, что «Манчестер Сити» хочет извлечь выгоду из сложившейся ситуации и пристально следит за развитием событий вокруг Александер-Арнольда.
Команда Пепа Гвардиолы ищет перспективного правого защитника на замену стареющему Кайлу Уокеру, и одним из кандидатов также является Тино Ливраменто из «Ньюкасла».
Всего себя исцарапает!!! Старине Уокеру,рэспект ,даже сравнивать не корректно,воля и сила!!!
