Александер-Арнольд может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»

сегодня, 09:49

«Манчестер Сити» внимательно наблюдает за , чье будущее в мадридском «Реале» находится под вопросом.

Трансфер игрока из «Ливерпуля» в стан «сливочных» не оправдал ожиданий: в текущем сезоне он принял участие лишь в восьми играх испанской Примеры.

Согласно информации из Испании, «Реал» Мадрид рассматривает возможность избавиться от англичанина в летнее трансферное окно, чтобы минимизировать финансовые потери от его приобретения.

Издание Teamtalk сообщает, что «Манчестер Сити» хочет извлечь выгоду из сложившейся ситуации и пристально следит за развитием событий вокруг Александер-Арнольда.

Команда Пепа Гвардиолы ищет перспективного правого защитника на замену стареющему Кайлу Уокеру, и одним из кандидатов также является Тино Ливраменто из «Ньюкасла».