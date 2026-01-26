Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Эмери прокомментировал шансы «Астон Виллы» на чемпионский титул

сегодня, 11:04

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, может ли его команда считаться претендентом на чемпионский титул.

В воскресенье бирмингемцы в гостях обыграли «Ньюкасл». Команда Эмери идет на 3-м месте и отстает от лидера на 4 очка.

Испанский тренер сказал:

На прошлой неделе мы проиграли «Эвертону», и никто не спрашивал меня о том, претендуем ли мы на титул, а сейчас вы спрашиваете?

На следующей неделе мы играем дома с «Брентфордом». Нам важно сохранять спокойствие и стабильность – единственная цель, которая у меня есть.

Единственный способ, который я знаю, – это работать каждый день, и если ты показываешь стабильные результаты, возможно, ты сможешь добиться большего, и, возможно, после 35-го тура я смогу иначе ответить на ваш вопрос.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слот назвал причину поражения «Ливерпуля» в матче против «Борнмута»
Вчера, 09:35
Кейн объяснил сенсационное поражение «Баварии» от «Аугсбурга»
24 января
Менди ответил на вопрос о том, специально ли Диас не реализовал пенальти
19 января
Тренер сборной Марокко объяснил промах Диаса с пенальти
19 января
В чилийской федерации считают Россию важной частью международного футбола
13 января
Гашек раскритиковал власти США и призвал лишить страну ЧМ по футболу
12 января
Все комментарии
j4e9ebuud4n6
j4e9ebuud4n6
сегодня в 12:46
Унаи, вопреки мнению игрочишки, ты - ТРЕНЕР, или даже, как говорят в Англии - менеджер (с приставкой "ТОП"), на поле уже видна КОМАНДА, не компания из 11-ти человек, развлекающихся игрой в футбол....
Vilar
Vilar
сегодня в 11:38
Интересно игрочишка читает, что говорит тренер, который хотел сделать его игроком и человеком.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:35
Об этом невозможно молчать, но и говорить ещё рано...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
Спартаковская закалка не прошла даром. Насчёт поболтать у него всё в порядке...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 