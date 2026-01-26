Эмери прокомментировал шансы «Астон Виллы» на чемпионский титул

1769414659

сегодня, 11:04

Главный тренер «Астон Виллы» ответил на вопрос о том, может ли его команда считаться претендентом на чемпионский титул.

В воскресенье бирмингемцы в гостях обыграли «Ньюкасл». Команда Эмери идет на 3-м месте и отстает от лидера на 4 очка.

Испанский тренер сказал: