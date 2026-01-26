Эмери прокомментировал шансы «Астон Виллы» на чемпионский титул

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, может ли его команда считаться претендентом на чемпионский титул.
В воскресенье бирмингемцы в гостях обыграли «Ньюкасл». Команда Эмери идет на 3-м месте и отстает от лидера на 4 очка.
Испанский тренер сказал:
На прошлой неделе мы проиграли «Эвертону», и никто не спрашивал меня о том, претендуем ли мы на титул, а сейчас вы спрашиваете?
На следующей неделе мы играем дома с «Брентфордом». Нам важно сохранять спокойствие и стабильность – единственная цель, которая у меня есть.
Единственный способ, который я знаю, – это работать каждый день, и если ты показываешь стабильные результаты, возможно, ты сможешь добиться большего, и, возможно, после 35-го тура я смогу иначе ответить на ваш вопрос.