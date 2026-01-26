Top.Mail.Ru
Спаллетти заявил, что «Ювентус» нуждается в таранном форварде

сегодня, 13:31

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти признал, что хочет подписать нового форварда.

Сейчас «Юве» ведет переговоры о переходе центрального нападающего «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета, и Спаллетти подтвердил, что желает, чтобы сделка состоялась.

«Есть такие нападающие, как Хёйлунд, которые опускаются в полузащиту, ты забрасываешь на них мяч, и они выигрывают его для вашей команды», — сказал Спаллетти, рассуждая о необходимости купить мощного игрока в атаку.

«У нас такого форварда нет. Джонатан Дэвид хорошо забивает голы, но если посмотреть на проблему внимательнее, то очевидно, что нужен еще кто-то, кто будет бороться физически с центральным защитником. Нам нужен не нападающий, который будет забивать голы, а тот, кто будет выполнять такую работу" , — подытожил тренер „бьянконери“.

shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 18:04
...неплохая идея не на понт, а на испуг взять, да и на понты сгодится...!!!
adekvat
adekvat ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 17:32
По описанию, один в один.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:27
Дзюба!
112910415
112910415
сегодня в 16:25
за работу , товарищи !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:01
Похоже Спалетти собирается долго работать в Ювентусе..
Comentarios
Comentarios
сегодня в 15:39
Я бы рискнул и Балотелли позвал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:47
Спалетти сделает из Юве чемпионскую машину
send9g63csuj
send9g63csuj
сегодня в 14:37
Трудно найти команду, которая в таком не нуждается.
JUVENTUS
JUVENTUS
сегодня в 14:27
Спаллетти виднее!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:49
Желание Мистера вполне понятно...
Гость
