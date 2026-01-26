Спаллетти заявил, что «Ювентус» нуждается в таранном форварде

1769423517

сегодня, 13:31

Главный тренер «Ювентуса» признал, что хочет подписать нового форварда.

Сейчас «Юве» ведет переговоры о переходе центрального нападающего «Кристал Пэлас» , и Спаллетти подтвердил, что желает, чтобы сделка состоялась.

«Есть такие нападающие, как Хёйлунд, которые опускаются в полузащиту, ты забрасываешь на них мяч, и они выигрывают его для вашей команды», — сказал Спаллетти, рассуждая о необходимости купить мощного игрока в атаку.

«У нас такого форварда нет. Джонатан Дэвид хорошо забивает голы, но если посмотреть на проблему внимательнее, то очевидно, что нужен еще кто-то, кто будет бороться физически с центральным защитником. Нам нужен не нападающий, который будет забивать голы, а тот, кто будет выполнять такую работу" , — подытожил тренер „бьянконери“.