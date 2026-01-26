«Спартак» подтвердил трансфер полузащитника «Балтики» Сауся

1769428370

сегодня, 14:52

, ранее выступавший за калининградскую «Балтику», стал игроком московского «Спартака». Информация о трансфере была опубликована пресс-службой столичного клуба.

Полузащитник заключил с «красно-белыми» соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года.

Саусь, которому исполнилось 22 года, защищал цвета «Балтики» с июля 2024 года. В этом сезоне защитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в 19 играх за калининградскую команду в различных соревнованиях.

По итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги «Спартак» заработал 29 очков в 18 матчах, располагаясь на 6-й строчке в турнирной таблице.