«Спартак» подтвердил трансфер полузащитника «Балтики» Сауся

сегодня, 14:52

Владислав Саусь, ранее выступавший за калининградскую «Балтику», стал игроком московского «Спартака». Информация о трансфере была опубликована пресс-службой столичного клуба.

Полузащитник заключил с «красно-белыми» соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года.

Саусь, которому исполнилось 22 года, защищал цвета «Балтики» с июля 2024 года. В этом сезоне защитник отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в 19 играх за калининградскую команду в различных соревнованиях.

По итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги «Спартак» заработал 29 очков в 18 матчах, располагаясь на 6-й строчке в турнирной таблице.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:07
Пока воздержусь от каких-либо прогнозов...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:03, ред.
Я так полагаю что идет укрепление защиты именно россиянами. Сзади легче игрока русского найти. Скоростной защитник с паспортом это то что надо. Но главное это центр нап и вратарь. Если Бориско заберем летом -то центр нап нужен легионер очень приличный ибо среди наших днем с огнем не сыскать такого. А такое 77 как Ливай Гарсия да еще за такие деньги.. сплавить хоть куда хоть в аренду. Это толстый негр физкультурник-но не нападающий. Хоть с центром все ок в кои то веки))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:52, ред.
Привет Толя!!! Ну я думаю они с Денисовым будут соревноваться все время кому играть в основе. И это хорошо...А так посмотрим , игрок то не плохой , перспективный...но сколько их уже было в Спартаке...
По моему оба начинали в зените...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:23
Неоднозначное впечатление от этого трансфера
hze4gfrguwf6
hze4gfrguwf6
сегодня в 17:17
Теперь в Спартаке больше воспитанников Зенита чем в самом Зените.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:16
Дёшево и сердито. Вполне приличный игрок, молодой и перспективный. А главное, россиянин.
yxr9emx86ar9
yxr9emx86ar9
сегодня в 17:14
То что переплатили чуть больше двух раз за молодого российского игрока, это нормально, на вырост Саусь возможно больше будет стоить. Смущают оградительные меры в 30 лямов для РПЛ и 20 за рубеж. Это получается что в Спартаке он надолго, а вдруг у него не попрет, а получалось у него только в Балтике у Талалаева? Ну да ладно, Саусь молодой и перспективный, посмотрим как он проявит себя. Паспортисты сейчас поднялись в цене.
te7kuany9gw8
te7kuany9gw8
сегодня в 17:12
Спартак решил серьезно включиться в борьбу за пятое место....:)))
yrk28nsbkycy
yrk28nsbkycy
сегодня в 17:07
Измайлов и Талалаев сказали же, что игроков если и будут продавать, то за большие деньги .... Балтика взяла Влада в 2024 году за 150К баксов у Зенита сейчас продала почти за 4 ляма баксов Спартачам притом так процентов на 60, выше рынка.... По игроку для Балтики это минус, он хорошо и стабильно играл в основе, для Спартака... переплата однозначно, дополнительное место на скамейке...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:51
Балтика дважды победил Спартак.
Спартак побеждает Балтику в деньгах.
зато у КБ крайки будут атакующие реактивные.
Умярову не позавидуешь, их постоянно подстраховать.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 16:23
Уж точно должен быть лучше вместо Зобнина.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:02, ред.
Игрок приличный. На место Денисоаан? Не лучший вариант. В полузащиту? Тоже не очевидно. КБ поясните
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:45
Трансфер разрушающий защиту Балтики и не усиляющий защиту Спартака....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:29
Значи все решено !
