Защитник турецкого «Антальяспора» Джикия восстановился после повреждения

сегодня, 15:23

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий в составе турецкого футбольного клуба «Антальяспор», завершил восстановление после мышечного повреждения.

Представитель футболиста Владимир Кузьмичев сказал:

У Георгия действующий контракт, переходить никуда он не планирует. Он восстановился после травмы. Если функционально он наберет форму, то в ближайших играх мы увидим его на поле. Травма — это неизбежная ситуация в профессии, но он восстановился, все хорошо.

shur
shur
сегодня в 18:10
...и вот когда вся стая полетела зимовать на юг ,одна маленькая, но гордая птичка сказала, восстановилась Я и готова лететь дальше!!!
Так выпьем за Жору, ах Джи(гита)кия какого!!!
valt134
valt134
сегодня в 16:51
А когда-то был основным в Спартаке. Вместе с Жиго цементировали оборону конкретно.
112910415
112910415
сегодня в 16:30
держись там, Георгий !
drug01
drug01
сегодня в 16:04
Наш железный Жора сколько раз спасал своей игрой Спартак!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:55
Жорик с выздоровением - теперь к тренировкам...
s48q5kdf2bra
s48q5kdf2bra
сегодня в 15:40
Очень рад за Жору!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:40
Пускай не посрамит российский футбол на туретчине...
Гость
