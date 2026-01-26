Защитник турецкого «Антальяспора» Джикия восстановился после повреждения

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» , ныне выступающий в составе турецкого футбольного клуба «Антальяспор», завершил восстановление после мышечного повреждения.

Представитель футболиста Владимир Кузьмичев сказал:

У Георгия действующий контракт, переходить никуда он не планирует. Он восстановился после травмы. Если функционально он наберет форму, то в ближайших играх мы увидим его на поле. Травма — это неизбежная ситуация в профессии, но он восстановился, все хорошо.