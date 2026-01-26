Гладилин оценил шансы Сауся заиграть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о трансфере хавбека калининградской «Балтики» в московский клуб.

Я очень положительно отнесся к переходу Владислава в «Спартак». Как он себя проявит, пока неизвестно. Ему нужно доказать свой уровень и попасть в стартовый состав, а это не так просто.

Шансы закрепиться в основном составе у Владислава есть. Думаю, ему не составит труда адаптироваться в «Спартаке» после «Балтики». Если он действительно хороший футболист, то быстро найдет общий язык с командой, однако конкуренция высокая, ему придется непросто.