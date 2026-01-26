Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Гладилин оценил шансы Сауся заиграть в «Спартаке»

сегодня, 16:25

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о трансфере хавбека калининградской «Балтики» Владислава Сауся в московский клуб.

Я очень положительно отнесся к переходу Владислава в «Спартак». Как он себя проявит, пока неизвестно. Ему нужно доказать свой уровень и попасть в стартовый состав, а это не так просто.

Шансы закрепиться в основном составе у Владислава есть. Думаю, ему не составит труда адаптироваться в «Спартаке» после «Балтики». Если он действительно хороший футболист, то быстро найдет общий язык с командой, однако конкуренция высокая, ему придется непросто.

112910415
112910415
сегодня в 17:50
зря его спросили
пустой ответ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:43
У Самошникова тоже были высокие шансы, только присел на лавку...
Capral
Capral
сегодня в 17:30, ред.
Гладилин ещё сам не знает, но уже нравится. Если он действительно хороший футболист? А зачем же брали, если нет уверенности? Футболист, он возможно и неплохой, но, чтобы не получилось у него, как у Козлова в Краснодаре, когда переходя к быкам из Балтики, Аршавин, даже громогласно заявил:"Теперь, Сперцян может спокойно уезжать в Европу- замена в лице Козлова ему найдена"! Ну конечно...
На мой взгляд, самое главное для Сауся, как можно быстрей переключиться с футбола Талалаева на футбол Спартака. Впрочем, с приходом нового тренера в Спартак, ещё неизвестно, в какой футбол будет играть, сам Спартак... Может, и перестраиваться не нужно будет.
Vilar
Vilar
сегодня в 17:27
Оценка шансов Сауся офигительная, особенно, фраза: "Если он действительно хороший футболист ...", т.е. Спартак купил "кота в мешке". Получается выиграли в карты одного футболиста из Балтики, а кого подсунули, узнают потом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:24
Только время покажет что представлял из себя этот трансфер
Гость
