Гладилин оценил шансы Сауся заиграть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о трансфере хавбека калининградской «Балтики» Владислава Сауся в московский клуб.
Я очень положительно отнесся к переходу Владислава в «Спартак». Как он себя проявит, пока неизвестно. Ему нужно доказать свой уровень и попасть в стартовый состав, а это не так просто.
Шансы закрепиться в основном составе у Владислава есть. Думаю, ему не составит труда адаптироваться в «Спартаке» после «Балтики». Если он действительно хороший футболист, то быстро найдет общий язык с командой, однако конкуренция высокая, ему придется непросто.
На мой взгляд, самое главное для Сауся, как можно быстрей переключиться с футбола Талалаева на футбол Спартака. Впрочем, с приходом нового тренера в Спартак, ещё неизвестно, в какой футбол будет играть, сам Спартак... Может, и перестраиваться не нужно будет.
