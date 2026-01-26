Футболист, имеющий русские корни, этим летом присоединится к «Ливерпулю»

1769455655

вчера, 22:27

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заключил сделку с австрийской «Аустрией» о трансфере защитника , сообщает пресс-служба клуба.

Футболист, которому всего 17 лет, ожидается в молодежной команде «Ливерпуля» следующим летом. Согласно информации «Спорт-Экспресса», контракт с Ндукве будет действовать до 2030 года.

Ифеаньи — сын нигерийца и россиянки, и на юношеском уровне он представлял сборную Австрии. В 2025 году он принял участие в чемпионате мира среди игроков до 17 лет, где австрийская команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали.