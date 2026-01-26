Top.Mail.Ru
Футболист, имеющий русские корни, этим летом присоединится к «Ливерпулю»

вчера, 22:27

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заключил сделку с австрийской «Аустрией» о трансфере защитника Ифеаньи Ндукве, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист, которому всего 17 лет, ожидается в молодежной команде «Ливерпуля» следующим летом. Согласно информации «Спорт-Экспресса», контракт с Ндукве будет действовать до 2030 года.

Ифеаньи — сын нигерийца и россиянки, и на юношеском уровне он представлял сборную Австрии. В 2025 году он принял участие в чемпионате мира среди игроков до 17 лет, где австрийская команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:06
дайте передышку. я пятый год как болельщик Лацио слушаю в каждом (В КАААЖДООМ) матче на матчТВ что вратарь Лацио имеет русские корни и у него мама русская и подмосковные пирожки и дом Льва Яшина и вот это вот все по кругу каждый тур. 5 год Проведель в Лацио, более 100 матчей я уже слышал что у него мама русская. ну вот зачем это?? больше совсем нечем гордиться? давайте будем писать о тех футболистах зарубежных у кого тетя проездом в Самаре была...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:36
У любого человека есть много корней... Кстати, наука может все посчитать.,.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:31
Может в арапчонке и есть русская кровь? Но ее немного... В футбол играет? А вот это уже отлично.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:23
Ай да Ндукве, ай да сукин сын! )))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Взаимно! 🤝...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:12
мигранты - да.
пацан родился в Австрии, другой менталитет.
потом, находясь в Ливерпуле до 2030, по любому научится понимать инглиш))
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:08
Если конечно захочет учить))) Они угольки ленивые некоторые
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:06
у маленького ребенка главным языком часто бывает тот, на котором с ним говорит его мама )))
возможно, Ндукве кроме немецкого, хорошо знает и русский язык.
в Англии выучит и английский.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:03
Главное чтобы под санкции не попал)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:59
Маэстро, искренне рад Вас видеть!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸😉😉😉😉😉😉😉
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Мостовой на бигудях)...и в загаре...
Futurista
Futurista
вчера в 23:44
Русский в душЕ...где то очень глубоко)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:37
Ну вот- это уже ближе к телу))). Первый Баумгартнер, а шестой Прохазка.
Я знаю, что после матчей с Динамо в 1978, футболисты Аустрии, в раздевалке курили и пили, что само по себе и понятно, выйти в финал КК дорогого стоило. А вот у нас не получилось... Я помню, когда в Вене пробивались пенальти, Батя мой не мог смотреть, выходил в другую комнату и спрашивал, как пробиваются пенальти......................
drug01
drug01
вчера в 23:36
Он должен покорить футбольный мир!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
...может и ошибся!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:27
Приветище, Дружище Дорогой Иван Иванович!!!!!!!
Ничего о нем не знаю, не слыхал, но действительно, физические данные отличные. Посмотрим на его творческий рост, как будет прогрессировать...)))
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:24
...Гусев уже звонит Слоту, пока Алонсо не назначили, отдайте паренька!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:24
Да, но здесь уже нет вратаря Баумгартнера, нет Прохазки, нет Баумайстера, и вообще, по-моему, это не Аустрия, а сб.Австрии, потому что вратарь Консилия...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:20
Доброго Здоровья, Виктор Семёнович!
Возможно у этого юноши большое будущее. На трансфермаркетке посмотрел, парню всего семнадцать лет, а его рост уже почти два метра. Для центрального защитника, если с координацией всё в порядке, очень хорошие данные.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
...Аустрия -78 !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
Приветище, Дружище!!!
Так вот, он какой. Похож на Рyуда, что-то есть...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
...Минхерц, Рууд Гуллит в юности!!!
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 23:12
Моё Почтение, Тёзка!!!
Постараюсь найти...))) Спасибо!
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03
Виктор, приветствую! На главной странице красавчик.
Capral
Capral
вчера в 22:56, ред.
Жаль, фотки нет, интересно было бы на него посмотреть...
Аустрия. Когда слышу это название, сразу возвращаюсь в незабываемые игры московского Динамо с этой командой в 1978... Ах, какая была команда!!! Тонкий ценитель техничного футбола К.Махарадзе восхищался игрой Аустрии!!!
Vilar
Vilar
вчера в 22:49
Красавчик, чисто Пушкин.
pm32dj2umkff
pm32dj2umkff
вчера в 22:43
На вид он чисто русский
