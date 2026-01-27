Мирзоян полагает, что фильм «Золотой дубль» получит международное признание

Председатель Союза ветеранов России полагает, что фильм «Золотой дубль», посвященный биографии олимпийского чемпиона 1956 года , привлечет внимание зрителей на всей территории бывшего СССР .

Показ фильма впервые состоялся 26 января. В центре сюжета – период, когда Симонян, будучи тренером армянского «Арарата», привел команду к победам в первенстве и Кубке Советского Союза.

Мирзоян сказал:

Приятно, что мероприятия памяти Никиты Павловича собирают много народа. Он никогда никому не отказывал в общении, не только на тему футболу. Очень жаль, что мы потеряли такого человека.

К сожалению, мы не успели провести премьеру при жизни Никиты Павловича. Пока он был жив, мы по видеосвязи обсуждали с ним разные моменты, связанные с матчами, о которых идет речь. Этот фильм позволит приобщиться к богатой истории нашего футбола. Я уверен, что его будут смотреть на всем постсоветском пространстве, потому что Никиту Павловича любили везде.