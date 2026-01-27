Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Мирзоян полагает, что фильм «Золотой дубль» получит международное признание

сегодня, 10:15

Председатель Союза ветеранов России Александр Мирзоян полагает, что фильм «Золотой дубль», посвященный биографии олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, привлечет внимание зрителей на всей территории бывшего СССР.

Показ фильма впервые состоялся 26 января. В центре сюжета – период, когда Симонян, будучи тренером армянского «Арарата», привел команду к победам в первенстве и Кубке Советского Союза.

Мирзоян сказал:

Приятно, что мероприятия памяти Никиты Павловича собирают много народа. Он никогда никому не отказывал в общении, не только на тему футболу. Очень жаль, что мы потеряли такого человека.

К сожалению, мы не успели провести премьеру при жизни Никиты Павловича. Пока он был жив, мы по видеосвязи обсуждали с ним разные моменты, связанные с матчами, о которых идет речь. Этот фильм позволит приобщиться к богатой истории нашего футбола. Я уверен, что его будут смотреть на всем постсоветском пространстве, потому что Никиту Павловича любили везде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гладилин оценил шансы Сауся заиграть в «Спартаке»
Вчера, 16:25
Карпин: «В „Реале Сосьедад“ все очень ждут возвращения Захаряна»
25 января
Нино доволен игрой в связке с Дивеевым
24 января
Липатов очень много плохого сделал для «Локомотива» — Валерий Баринов
23 января
Бельский считает, что в «Зените» еще появится свой Ламин Ямаль
23 января
Бельский считает, что ужесточение лимита не повысит уровень РПЛ
23 января
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:30
Хорошо если так получится
shur
shur
сегодня в 10:30
...ну это история Великой Страны, безусловно,чтобы гордились потомки!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 