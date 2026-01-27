Мирзоян полагает, что фильм «Золотой дубль» получит международное признание

Председатель Союза ветеранов России Александр Мирзоян полагает, что фильм «Золотой дубль», посвященный биографии олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, привлечет внимание зрителей на всей территории бывшего СССР.
Показ фильма впервые состоялся 26 января. В центре сюжета – период, когда Симонян, будучи тренером армянского «Арарата», привел команду к победам в первенстве и Кубке Советского Союза.
Мирзоян сказал:
Приятно, что мероприятия памяти Никиты Павловича собирают много народа. Он никогда никому не отказывал в общении, не только на тему футболу. Очень жаль, что мы потеряли такого человека.
К сожалению, мы не успели провести премьеру при жизни Никиты Павловича. Пока он был жив, мы по видеосвязи обсуждали с ним разные моменты, связанные с матчами, о которых идет речь. Этот фильм позволит приобщиться к богатой истории нашего футбола. Я уверен, что его будут смотреть на всем постсоветском пространстве, потому что Никиту Павловича любили везде.