Турецкий «Серик Беледиеспор» будет наказан за долг перед Юраном

сегодня, 10:21

Экс-наставник «Серик Беледиеспора» Сергей Юран заявил, что турецкий клуб рискует не пройти процедуру лицензирования из-за невыплаченных долгов российским игрокам и тренерскому составу.

Ранее в интервью «Чемпионату» Юран предупреждал о вероятных санкциях со стороны ФИФА, если до 15 января задолженность перед российскими футболистами и тренерами не будет ликвидирована.

Юран работал в Турции с июля по конец октября 2025 года. В 11 матчах Первой лиги (второй дивизион Турции) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала 13‑е место из 20.

Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:00
Трудная ситуация у турецкого клуба. С одной стороны санкционная политика от ФИФА, с другой отсутствие денег.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 11:50
Пусть помидорами рассчитываются)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:29
"Серик Беледиеспор" - частично оправдал своё название...)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:28
Коли так то хорошо! А туфанчика наказать не собираются?
