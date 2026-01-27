Турецкий «Серик Беледиеспор» будет наказан за долг перед Юраном

1769498473

Экс-наставник «Серик Беледиеспора» заявил, что турецкий клуб рискует не пройти процедуру лицензирования из-за невыплаченных долгов российским игрокам и тренерскому составу.

Ранее в интервью «Чемпионату» Юран предупреждал о вероятных санкциях со стороны ФИФА , если до 15 января задолженность перед российскими футболистами и тренерами не будет ликвидирована.

Юран работал в Турции с июля по конец октября 2025 года. В 11 матчах Первой лиги (второй дивизион Турции) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала 13‑е место из 20.