Романцев назвал Игнатьева истинным рыцарем футбола

По мнению , экс-наставника «Спартака» и российской национальной команды, , удостоенный звания заслуженного тренера РСФСР , являлся олицетворением благородства в футболе, эталоном порядочности и принципиальности.

Это большое горе и для меня лично, и для всех, кто любил и любит футбол. Борис Петрович был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью, светлая ему память. Он воспитал огромное количество талантливейших футболистов, которые потом защищали честь страны, ими гордились в Европе. Мне трудно говорить долго на эту тему, после ухода Никиты Павловича Симоняна это большая потеря.