Романцев назвал Игнатьева истинным рыцарем футбола

сегодня, 14:55

По мнению Олега Романцева, экс-наставника «Спартака» и российской национальной команды, Борис Игнатьев, удостоенный звания заслуженного тренера РСФСР, являлся олицетворением благородства в футболе, эталоном порядочности и принципиальности.

Это большое горе и для меня лично, и для всех, кто любил и любит футбол. Борис Петрович был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью, светлая ему память. Он воспитал огромное количество талантливейших футболистов, которые потом защищали честь страны, ими гордились в Европе. Мне трудно говорить долго на эту тему, после ухода Никиты Павловича Симоняна это большая потеря.

STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:49
Ну мне то зачем привыкать если я оттуда? Быть Иваном не помнящим родства это не по мне! Было хорошее и не очень! Но это моё! И по мне так больше было хорошего! Как то так!
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:15
...надо потихоньку привыкать к закрытию портала "Это сделано в СССР" , уходят кумиры,за ними мы 50-60-70 г.р. и усё,однако!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:41
Иваныч знает что говорит
shur
shur
сегодня в 16:09
...светлая память, о человеке со светлым выражением лица,аминь!!!
pgqs7h4h4jf4
pgqs7h4h4jf4
сегодня в 15:33
Олег Иванович зря не скажет
