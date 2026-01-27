Top.Mail.Ru
Сёмин: «Игнатьев был фигурой огромного масштаба»

сегодня, 13:17

Бывший наставник сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о тренере Борисе Игнатьеве, который скончался в возрасте 85 лет.

Это большая потеря для всех нас. Борис Петрович был человеком резким по своему характеру, честным и справедливым по отношению людям. Большие соболезнования от его друзей и меня лично. Он был фигурой огромного масштаба, многое сделал для российского футбола. Он был номером один в юношеских командах. Громадное количество игроков прошло через него, столько людей никто не воспитывал.

В период с 1996 по 1998 годы Игнатьев тренировал сборную России. До этого, с 1992 по 1996, он являлся частью тренерского штаба национальной дружины. Также в его послужном списке значится руководство юношеской и олимпийской командами Советского Союза.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:37
Светлая память Тренеру!
Гость
