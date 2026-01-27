Top.Mail.Ru
Карпин об Игнатьеве: «Ушел добрейшей души человек»

сегодня, 13:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о бывшем наставнике национальной команды Борисе Игнатьеве, который ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Под руководством Бориса Петровича Игнатьева я тренировался в национальной сборной. Это большая потеря для российского футбола и для всех нас. Ушел добрейшей души человек, который всегда был готов помочь. К нему можно было обратиться с чем угодно. Еще одна тяжелая потеря для нас вслед за Никитой Павловичем Симоняном.

