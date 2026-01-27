Карпин об Игнатьеве: «Ушел добрейшей души человек»
1769511076
Главный тренер сборной России поделился мнением о бывшем наставнике национальной команды , который ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Под руководством Бориса Петровича Игнатьева я тренировался в национальной сборной. Это большая потеря для российского футбола и для всех нас. Ушел добрейшей души человек, который всегда был готов помочь. К нему можно было обратиться с чем угодно. Еще одна тяжелая потеря для нас вслед за Никитой Павловичем Симоняном.
["news\/1422200\/zaharyan-arsen-real-sosedad","news\/1422195\/romancev-oleg-rossiya","news\/1422197\/pedro-zenit","news\/1422191\/dyukov-aleksandr-ignatev-boris","news\/1422196\/syomin-yuriy-ignatev-boris","news\/1422194\/blatter-zepp","news\/1422189\/ignatev-boris","news\/1422187\/ignatev-boris","news\/1422186\/gazzaev-valeriy-ignatev-boris","news\/1422184\/yuran-sergey-serik-belediespor","news\/1422180\/mirzoyan-aleksandr-simonyan-nikita","news\/1422182\/ignatev-boris","news\/1422179\/fernandes-pedro-pari-sen-zhermen","news\/1422178\/beyl-garet","news\/1422177\/alao-yisa-chelsi","news\/1422176\/depay-memfis-korintians","news\/1422175\/yakirovich-leon-inter","news\/1422174\/ndukve-ifeani-liverpul","news\/1422173\/keyn-harri-bavariya","news\/1422172\/gladilin-valeriy-spartak","news\/1422171\/dzhikiya-georgiy-antalyaspor","news\/1422170\/saus-vladislav-spartak","news\/1422169\/dzhon-dzhon-zenit","news\/1422168\/spalletti-luchano-yuventus","news\/1422167\/sebat-genchlik-spor-fatsa-belediyespor","news\/1422166\/rayan-bornmut","news\/1422165\/emeri-unai-aston-villa","news\/1422164\/aleksander-arnold-trent-manchester-siti","news\/1422163\/karrik-maykl-manchester-yunayted","news\/1422162\/robertson-endryu-tottenhem"]