Захарян в среду вернется в общую группу «Реала Сосьедад»

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян близок к возвращению в игру.
Как сообщил агент игрока Геннадий Голубин, в среду полузащитник приступит к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад» без ограничений.
В текущем сезоне Захарян провел за испанскую команду 16 матчей.
"Сегодня с командой впервые тренировался Владислав Саусь — новичок, который перешел в «Спартак» из «Балтики»."
Что же касается Самошникова, то:
"Агент Самошникова: Ничего серьезного нет. Он прошел медобследование и нашли небольшое повреждение, над которым надо поработать. У него уйдет на это порядка недели. Через неделю он вылетит обратно в ОАЭ и продолжит готовиться к сезону вместе с командой"
Ну - точно: ушиб задней пятки. ))
Дай Бог, чтобы эти мои ощущения не совпали в конечном итоге с реальностью.
В хорошем смысле для команды и болел, разумеется. )
"Официально. По медицинским причинам Илья Самошников продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве
После выполнения комплекса необходимых процедур он вернется в ОАЭ. Возвращение футболиста в расположение команды планируется к матчу с «Пюником."
Загрустил, наверное, бедолага, что придётся ВКАЛЫВАТЬ на тренировках.
Но ничего-ничего: денёк понапрягается, а потом какую-нибудь "травму задней правой пятки" получит и - опять болеть. )))
Покой нам только снится!
Наш Захарян прям таки как святой!
И "заиграть" и исцелится!!
Он скажет лавке снова - нет!
И передаст Он нам привет!
Проснулся Я,как на духу!
Какаю чушь я тут несу!!!
