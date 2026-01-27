Захарян в среду вернется в общую группу «Реала Сосьедад»

1769518097

сегодня, 15:48

Российский хавбек «Реала Сосьедад» близок к возвращению в игру.

Как сообщил агент игрока Геннадий Голубин, в среду полузащитник приступит к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад» без ограничений.

В текущем сезоне Захарян провел за испанскую команду 16 матчей.