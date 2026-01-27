Top.Mail.Ru
Захарян в среду вернется в общую группу «Реала Сосьедад»

сегодня, 15:48

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян близок к возвращению в игру.

Как сообщил агент игрока Геннадий Голубин, в среду полузащитник приступит к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад» без ограничений.

В текущем сезоне Захарян провел за испанскую команду 16 матчей.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:58
Надо отдать должное Арсену - он как хороший бумеранг... всегда возвращается...)
112910415
112910415
сегодня в 18:47
и это довольно травмоопасная ситуация ...
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:06, ред.
Ну, а теперь о позитивном:

"Сегодня с командой впервые тренировался Владислав Саусь — новичок, который перешел в «Спартак» из «Балтики»."

Что же касается Самошникова, то:

"Агент Самошникова: Ничего серьезного нет. Он прошел медобследование и нашли небольшое повреждение, над которым надо поработать. У него уйдет на это порядка недели. Через неделю он вылетит обратно в ОАЭ и продолжит готовиться к сезону вместе с командой"

Ну - точно: ушиб задней пятки. ))
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 17:32
..просто надоедливая,затянувшиеся история об горе игроке!!!
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:26
Как я уже ранее писал, ощущение, что второй Ваня Саенко...
Дай Бог, чтобы эти мои ощущения не совпали в конечном итоге с реальностью.
В хорошем смысле для команды и болел, разумеется. )
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 17:23
...понюхает пороху с "Пюником" и в лазарет!!!
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:18
ПОЧТИ в тему:

"Официально. По медицинским причинам Илья Самошников продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве

После выполнения комплекса необходимых процедур он вернется в ОАЭ. Возвращение футболиста в расположение команды планируется к матчу с «Пюником."

Загрустил, наверное, бедолага, что придётся ВКАЛЫВАТЬ на тренировках.
Но ничего-ничего: денёк понапрягается, а потом какую-нибудь "травму задней правой пятки" получит и - опять болеть. )))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 16:55
Будулай вернулся
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:49
Лучше почитаю новости о Макарове в Турции... Надо не пропустить его дебют...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:39
Мы уже читаем новости про Арсена , как роман какой то)))
memphis
memphis
сегодня в 16:28
Ставки куда на то что на пару матчей))
9sctfxbdk6t2
9sctfxbdk6t2
сегодня в 16:11
Ему главное рецидив не поймать... а то можно будет и крест на нем ставить.
shur
shur
сегодня в 16:05
...И снова в бой !
Покой нам только снится!
Наш Захарян прям таки как святой!
И "заиграть" и исцелится!!
Он скажет лавке снова - нет!
И передаст Он нам привет!
Проснулся Я,как на духу!
Какаю чушь я тут несу!!!
drug01
drug01
сегодня в 15:52
Скорей бы вышел на поле!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 15:49
Значит в четверг или в пятницу назад.
Гость
