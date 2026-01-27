Макаров перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор»

Полузащитник Денис Макаров стал игроком «Кайсериспора». Соглашение хавбека с турецким коллективом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Макаров выступал за московское «Динамо».
Полузащитник Денис Макаров стал игроком «Кайсериспора». Соглашение хавбека с турецким коллективом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Макаров выступал за московское «Динамо».
Для Динамо дело завершилось наилучшим способом из доступных-
контракт с Денисом расторгнут по обоюдному со вчерашнего числа, так что остаток лички Макарова в Динамо до конца сезона обнулён.
Он уже заявлен за Кайсери на остаток сезона и контракт с этим клубом оформлен до лета 26, то есть в случае вылета Кайсериспора играть за него в пердиве Деня
не склонен, и в этом случае снова станет свободным агентом.
Удачи Денису, годы его ещё не пенсионные, может и сможет реанимироваться..
Для Динамо дело завершилось наилучшим способом из доступных-
контракт с Денисом расторгнут по обоюдному со вчерашнего числа, так что остаток лички Макарова в Динамо до конца сезона обнулён.
Он уже заявлен за Кайсери на остаток сезона и контракт с этим клубом оформлен до лета 26, то есть в случае вылета Кайсериспора играть за него в пердиве Деня
не склонен, и в этом случае снова станет свободным агентом.
Удачи Денису, годы его ещё не пенсионные, может и сможет реанимироваться..