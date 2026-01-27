Top.Mail.Ru
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор»

stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:18
Доброго Здоровья, пират!
А "наше всё", Артёма Дзюбу, забыл?
сегодня в 19:13, ред.
В турецкой Суперлиге мало кто из российских игроков провел удачный сезон. Даже такой талант как Магомед Шапи Сулейманов провалился. Кто ещё там играл?? Оздоев. Кудряшов.
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:09
Помню, за Рубин красивые голы забивал с левой ноги. Сама траектория полета мяча завораживала))) все восторге..кроме вратари соперников Рубина. Как играл за Динамо, не видел, и потому не запомнился... Будем следить как пойдут его дела в Кайсериспоре.
Capral
сегодня в 19:08
Чем каждый день х...ю про хитрого Захаряна слушать и его мнимые болячки, с удовольствием понаблюдаю за Макаровым и пожелаю ему Удачи!!!
stanichnik
сегодня в 18:56, ред.
Станет ли Макаров "спасителем" для Кайсериспора, ответ получим только в мае, и надо признать, что календарь для новой команды Дениса вполне благоприятный. Игры с основными соперниками по выживанию в чемпионате, а их судя по турнирной таблицы семь команд, ещё впереди. При чём пять матчей Кайсериспор проводит дома, а две в гостях. Зато Макаров наверняка теперь сможет рассказать много интересного, что сейчас происходит внутри Динамо, о чём не решаются другие игроки клуба, но порой намекают в своих немногословных интервью, как в случаях с Лунёвым, Лещуком и другими футболистами.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
сегодня в 18:50
Ближайший матч в высшей лиге Турции Кайсериспор сыграет 1 февраля в гостях .
пират Елизаветы
сегодня в 18:47
Динамо купил Макарова у Рубина за 7 млн евро... Игрок бесплатно перешёл в турецкий клуб. Вот как оно...
64bs4srppgpf
сегодня в 18:31
Ещё один россиянин за рубежом....ну что будем посмотреть связку Дениса и Онугхи в турецкой Суперлиге ....
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:16
Сбежал из цирка куда? В балаган?)
баск
сегодня в 17:46, ред.
Вот и славно, наконец-то добоярились.
Для Динамо дело завершилось наилучшим способом из доступных-
контракт с Денисом расторгнут по обоюдному со вчерашнего числа, так что остаток лички Макарова в Динамо до конца сезона обнулён.

Он уже заявлен за Кайсери на остаток сезона и контракт с этим клубом оформлен до лета 26, то есть в случае вылета Кайсериспора играть за него в пердиве Деня
не склонен, и в этом случае снова станет свободным агентом.

Удачи Денису, годы его ещё не пенсионные, может и сможет реанимироваться..
Romeo 777
сегодня в 17:41
Ну хоть в более сильном и интересном чемпе поиграет!)
shur
сегодня в 17:20
...Зачем ему какое то Динамо...?!
Ведь в Турции уютно и тепло!
А заиграет в Кайсере посмотрим?!
У них там янчар с мечом,
махнёт над головой и всё!!!
sv_1969
сегодня в 17:19
Команда идет на 17 предпоследнем месте с 15 очками! Хуже только Эюспор с 9 очками! За 19 игр забито всего 16 голов!!!! Меньше гола игру!! А пропущено 37 голов!!! Следующую игру им играть на выезде с монстроузным Сараем!!! Это минус 3 бала! Так что с точки зрения игрового момента решение перейти так себе!
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:12
Сбежал из цирка в еще худший цирк))
25процентный клоун
сегодня в 17:04
Респект, вот это скачок в карьере. Сбежал из цирка
Buzz Lightyear
сегодня в 17:01
Начало нового этапа карьеры, довольно необычный путь, вполне возможно тот, который принесёт успех и улучшения себя как футболиста.
