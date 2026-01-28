Top.Mail.Ru
Макаров объяснил решение продолжить карьеру в Турции

сегодня, 12:02

Экс-футболист московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о своем решении перейти в турецкий «Кайсериспор».

Предложение появилось, когда я бы на сборах в Турции с «Динамо-2». Позвонил агент и предложил вариант перехода в «Кайсериспор». Я посмотрел пару игр и обзоры, город в интернете и сказал ему: «Да, я хочу принять этот вызов». Мы сразу начали общаться с клубом, со спортивным директором и тренером. И через пару дней полетели на личную встречу. Там провели пару встреч, было знакомство с базой и клубом. Провели медобследование и поставили подписи. Я принял предложение, потому что хочу играть в футбол. Я понимал, что полгода могу просидеть и не играть. А тут такой хороший вариант с Турцией. Сильный чемпионат с большими командами. И такой футбол мне нравится — быстрый и атакующий.

Макаров подписал контракт с турецким клубом во вторник.

lotsman
lotsman
сегодня в 13:40
Познакомился когда был в Динамо 2. Кайсериспор тоже не далеко ушёл от Динамо 2. И приближается к выходу из суперлиги.
112910415
112910415
сегодня в 13:32
с тренером в контрах ... вот и двинул на выход !
Vilar
Vilar
сегодня в 13:19
Задача спасения «Кайсериспор» трудная, но выполнимая. Сейчас команда на 17-м месте, предпоследняя, т.е. в тройке "вылетающих", у команды 15 очков, от 14-го места отделяют 4 очка. Для «Кайсериспор» появление Макарова - это однозначно усиление и может положительно повлиять на всех футболистов. Будем надеяться, что Денис "не ударит лицом в грязь", поддержит реноме российского футбола.
drug01
drug01
сегодня в 12:39
Решение правильное!надо постараться закрепиться в составе!
