Макаров объяснил решение продолжить карьеру в Турции

Экс-футболист московского «Динамо» рассказал о своем решении перейти в турецкий «Кайсериспор».

Предложение появилось, когда я бы на сборах в Турции с «Динамо-2». Позвонил агент и предложил вариант перехода в «Кайсериспор». Я посмотрел пару игр и обзоры, город в интернете и сказал ему: «Да, я хочу принять этот вызов». Мы сразу начали общаться с клубом, со спортивным директором и тренером. И через пару дней полетели на личную встречу. Там провели пару встреч, было знакомство с базой и клубом. Провели медобследование и поставили подписи. Я принял предложение, потому что хочу играть в футбол. Я понимал, что полгода могу просидеть и не играть. А тут такой хороший вариант с Турцией. Сильный чемпионат с большими командами. И такой футбол мне нравится — быстрый и атакующий.