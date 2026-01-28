Top.Mail.Ru
Жирков рассказал, как оказался в штабе Гусева в «Динамо»

сегодня, 12:59

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как стал помощником главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Комментарий Жиркова приводит «Спорт-Экспресс».

Увидел пропущенный [звонок] от Ролана Александровича (Гусева, главного тренера бело-голубых — прим.) и сообщение: «Перезвони». Когда набрал, он предложил войти в его штаб. Переспал с этим ночь — было очень волнительно. Но решился. Это все-таки первое предложение от такого серьезного и великого клуба. Плюс я играл в «Динамо» на протяжении двух лет. Не попробовать было бы неправильно. Спасибо за шанс руководству, Ролану Гусеву. Чем смогу — помогу.

Capral
Capral
сегодня в 13:13, ред.
Вот так подлизал, прям вылезал. Ещё и по имени и отчеству назвал Гуся. Да, кстати- с кем переспал? Это ж очень важно!

Сейчас появляется много разных интервью, от известных людей и не очень, и все они, или большинство, скептически относятся к тренерскому штабу команды ВТБ.Когда Карпин возглавил команду, тоже было много критики и она оправдалась, по разным причинам. Посмотрим, что будет в этот раз...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:06
Осталось только доказать свою профпригодность.
Гость
