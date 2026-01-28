Top.Mail.Ru
Макаров рассказал о том, где планирует жить в Турции

сегодня, 14:20

Бывший игрок московского «Динамо» Денис Макаров, перешедший в турецкий клуб «Кайсериспор», сообщил, что вскоре переместится на базу команды. На данный момент он временно проживает в гостинице, однако уже через несколько дней намерен переехать на территорию клубной базы, где проведёт всё оставшееся время до окончания сезона.

По словам игрока, там созданы комфортные условия как для проживания, так и для подготовки к матчам. Спустя некоторое время к нему приедет семья на две недели, после чего он снова вернётся на базу, полностью сосредоточившись на спорте.

Макаров был частью состава «Динамо» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 играх, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее, в начале декабря 2025 года, спортсмен объявил, что покинет «Динамо», если главным тренером останется Ролан Гусев. Позднее руководство клуба подтвердило, что Гусев, ранее возглавлявший команду после ухода Валерия Карпина, будет продолжать работу с «Динамо» до завершения сезона.

После 19 туров чемпионата Турции «Кайсериспор» располагается на 17-й строчке таблицы, набрав 15 очков.

