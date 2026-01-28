Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Жирков рассказал о своих друзьях из состава «Челси»

сегодня, 15:30

Экс-игрок «Челси» Юрий Жирков рассказал, что до сих пор поддерживает отношения с экс-партнером по лондонскому клубу Браниславом Ивановичем.

«С Ивановичем дружим. Человек он хороший. Почаще бы приезжал в Москву и не забывал. При любой встрече с ним вспоминаем время в России, в Англии. Смеемся», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

«Недавно в Дубае виделись с Эшли Коулом, Джо Коулом, Николя Анелька. Всегда приятно с ними поговорить», — добавил он.

Жирков играл в «Челси» с 2009 по 2011 год.

Подписывайся в ВК
Все новости
Макаров рассказал о том, где планирует жить в Турции
Сегодня, 14:20
Макаров объяснил решение продолжить карьеру в Турции
Сегодня, 12:02
В австрийском «Штурме» прояснили текущий статус вратаря Худякова
Сегодня, 08:28
Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам в ПСЖ
Вчера, 16:43
Захарян в среду вернется в общую группу «Реала Сосьедад»
Вчера, 15:48
Карпин оценил слухи об уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»
25 января
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:30
Жирков провел хорошею футбольную жизнь есть что вспомнить!
78pp8mg9du2j
78pp8mg9du2j
сегодня в 17:13
Интересно, а Бранко Иванович тренером стал или пока отдыхает в своё удовольствие?
Romeo 777
Romeo 777 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 17:06
Полностью согласен!🔥
lazzioll
lazzioll ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 17:03, ред.
это при том что английский разговорный настолько прост что шимпанзе за полгода научится. это просто лень и неуважение, у многих спортсменов так. типа я великий футболист, хоккеист, баскетболист - учите вы мой суахили, бенгальский или узбекский. или штат переводчиков в 10 человек таскают. европейские языки вообще простые - знаешь один знаешь все. в 90-х помню даже футболисты не шибко интеллектуальные на четырех языках говорили. ну как говорили - для понимания дела и житейски. даже что говорить - если есть желание то и сложнейший русский выучивают бразильцы за год и говорят с правильными падежами и склонениями
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 17:02
Тот Челси начиная с 2004 по 2012 одновременно нравился и не любил(потому что сильный) а сейчас из Челси могу назвать лишь пару игроков, Энцо и Палмер, остальные дисаси,фофана,чуквумеке и т.д,короче сборная Африки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:59
Иванович один из лучших игроков Челси времён Абрамовича... Всегда бился до конца за победу. По другому той Челси и нельзя было играть.
fdn35w42dqz5
fdn35w42dqz5
сегодня в 16:54
Хорошую провёл Юра карьеру, есть что вспомнить
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:44
«Всегда приятно с ними поговорить»😁

Только по моему он до сих пор и двух слов связать не может по английски…сколько его Анчелотти ругал за это.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:43
Да нашему Жиркову и сербу Ивановичу есть что вспомнить, играя вместе и в Англии и в России не раз становились обладателями значимых трофеев, вписав свои имена в историю, как лондонского, так и питерского клубов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:34
Старая и настоящая дружба-это надолго...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:08
Встречаются и дружат это хорошо коли так
don_surio
don_surio
сегодня в 15:48
Ну,гол то Спартаку в ЛЧ, мы никогда не забудем.
328b2aj6gh5v
328b2aj6gh5v
сегодня в 15:47
Кому-то есть на что в Дубай отправиться....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:45
Юра - "Нам рано жить воспоминаниями"! - Все помысы о Динамо...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 