Жирков рассказал о своих друзьях из состава «Челси»

1769603443

сегодня, 15:30

Экс-игрок «Челси» рассказал, что до сих пор поддерживает отношения с экс-партнером по лондонскому клубу .

«С Ивановичем дружим. Человек он хороший. Почаще бы приезжал в Москву и не забывал. При любой встрече с ним вспоминаем время в России, в Англии. Смеемся», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

«Недавно в Дубае виделись с Эшли Коулом, Джо Коулом, Николя Анелька. Всегда приятно с ними поговорить», — добавил он.

Жирков играл в «Челси» с 2009 по 2011 год.