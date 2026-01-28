Жирков рассказал о своих друзьях из состава «Челси»

Экс-игрок «Челси» Юрий Жирков рассказал, что до сих пор поддерживает отношения с экс-партнером по лондонскому клубу Браниславом Ивановичем.
«С Ивановичем дружим. Человек он хороший. Почаще бы приезжал в Москву и не забывал. При любой встрече с ним вспоминаем время в России, в Англии. Смеемся», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».
«Недавно в Дубае виделись с Эшли Коулом, Джо Коулом, Николя Анелька. Всегда приятно с ними поговорить», — добавил он.
Жирков играл в «Челси» с 2009 по 2011 год.
Только по моему он до сих пор и двух слов связать не может по английски…сколько его Анчелотти ругал за это.
Болейте за своих, а не против чужих!
