В ФНЛ опровергли слухи об исключении «Динамо» Ставрополь из Второй лиги «А»

сегодня, 18:36

Данные о возможном исключении футбольного клуба «Динамо» из Ставрополя из соревнований во Второй лиге дивизиона А не подтверждены. Об этом сообщили представители пресс-службы Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ).

Ранее в Telegram-канале Sport Baza появилась заметка, согласно которой «Севастополь» якобы займет место ставропольского «Динамо» в дивизионе «А» Второй лиги, группа «Серебро», в следующем сезоне. Причиной названы финансовые трудности у команды в бело-голубых цветах.

«Согласно информации, предоставленной ФНЛ генеральным директором „Динамо-Ставрополь“ Андреем Стежко, клуб проходит процедуру лицензирования для участия во Второй лиге А в сезоне-2025/26. Одним из ключевых условий лицензирования является подтверждение финансовых критериев, по которому клубом будут предоставлены все необходимые гарантии. Сейчас „Динамо“ ведет активную подготовку к сезону. Информация о возможной замене ставропольского клуба на другой не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

«Динамо» из Ставрополя стало победителем группы А во Второй лиге дивизиона «Б». «Севастополь» финишировал на второй позиции.

Клуб «Севастополь» начал выступления во Второй лиге в 2023 году. В тот же период в российском футболе появился еще один представитель Крыма — ялтинский «Рубин».