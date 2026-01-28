Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2025/2026

В ФНЛ опровергли слухи об исключении «Динамо» Ставрополь из Второй лиги «А»

сегодня, 18:36

Данные о возможном исключении футбольного клуба «Динамо» из Ставрополя из соревнований во Второй лиге дивизиона А не подтверждены. Об этом сообщили представители пресс-службы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее в Telegram-канале Sport Baza появилась заметка, согласно которой «Севастополь» якобы займет место ставропольского «Динамо» в дивизионе «А» Второй лиги, группа «Серебро», в следующем сезоне. Причиной названы финансовые трудности у команды в бело-голубых цветах.

«Согласно информации, предоставленной ФНЛ генеральным директором „Динамо-Ставрополь“ Андреем Стежко, клуб проходит процедуру лицензирования для участия во Второй лиге А в сезоне-2025/26. Одним из ключевых условий лицензирования является подтверждение финансовых критериев, по которому клубом будут предоставлены все необходимые гарантии. Сейчас „Динамо“ ведет активную подготовку к сезону. Информация о возможной замене ставропольского клуба на другой не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

«Динамо» из Ставрополя стало победителем группы А во Второй лиге дивизиона «Б». «Севастополь» финишировал на второй позиции.

Клуб «Севастополь» начал выступления во Второй лиге в 2023 году. В тот же период в российском футболе появился еще один представитель Крыма — ялтинский «Рубин».

Подписывайся в ВК
Все новости
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи» за 450 млн евро
26 января
«Крылья Советов» намерены расплатиться с «РТ-капитал» до 3 февраля
23 января
«Реал» возглавил рейтинг клубов с наибольшим доходом
22 января
«Знамя труда» ведет поиски дополнительного финансирования
22 января
«Крылья Советов» выплатят долг «РТ-капитал» до обращения компании в суд
21 января
«Крылья Советов» выплатили еще 54 млн рублей в счет долга «РТ-капитал»
20 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:08
Слухи опровергли , а осадочек остался...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 