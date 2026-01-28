«Фламенго» подпишет Пакета за рекордную для Бразилии сумму

1769618545

сегодня, 19:42

«Фламенго» согласовал с «Вест Хэмом» трансфер 28-летнего хавбека сборной Бразилии . Сумма сделки составит 42 млн евро, что станет рекордной покупкой в истории бразильского чемпионата.

В ближайшее время Пакета отправится в Бразилию, чтобы завершить трансфер. Со своей новой командой игрок подпишет 5-летний контракт.

Пакета является воспитанником «Фламенго». Он играл за этот клуб до 2019 года, когда был продан в «Милан» за 35 млн евро.