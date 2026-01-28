«Фламенго» подпишет Пакета за рекордную для Бразилии сумму

«Фламенго» согласовал с «Вест Хэмом» трансфер 28-летнего хавбека сборной Бразилии Лукаса Пакета. Сумма сделки составит 42 млн евро, что станет рекордной покупкой в истории бразильского чемпионата.
В ближайшее время Пакета отправится в Бразилию, чтобы завершить трансфер. Со своей новой командой игрок подпишет 5-летний контракт.
Пакета является воспитанником «Фламенго». Он играл за этот клуб до 2019 года, когда был продан в «Милан» за 35 млн евро.
- Буду.
- С вас 41,25 млн.
Максимально странный трансфер, Пакета большой игрок, не хуже тех кто играет в топ командах на его позиции уж точно, один момент Пеп его очень хотел и долго обхаживал, потом мутные истории вокруг него и взяли Рейндерса, а так может в любой команде из топ 5 лиг играть смело, рано он домой собрался...
