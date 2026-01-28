Арбелоа: «Моуриньо заложил фундамент успешной игры „Реала“»

1769625819

вчера, 21:43

Наставник «Реала» выразил уважение тренеру «Бенфики» перед сегодняшним матчем команд в Лиге чемпионов.

Арбелоа играл под руководством Моуриньо в «Реале» и вместе с ним выиграл титул Ла Лиги.

Комментируя успехи «Реала» на международной арене, случившиеся после ухода Моуриньо в 2013 году, Арбелоа сказал: «Я убежден, что фундамент всего, что произошло в те годы, был заложен Жозе Моуриньо. Я думаю, что в клубе всегда ценили Жозе, и поэтому я считаю, что он был, есть и будет „одним из нас“».