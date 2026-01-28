Top.Mail.Ru
Арбелоа: «Моуриньо заложил фундамент успешной игры „Реала“»

вчера, 21:43
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч идет

Наставник «Реала» Альваро Арбелоа выразил уважение тренеру «Бенфики» Жозе Моуриньо перед сегодняшним матчем команд в Лиге чемпионов.

Арбелоа играл под руководством Моуриньо в «Реале» и вместе с ним выиграл титул Ла Лиги.

Комментируя успехи «Реала» на международной арене, случившиеся после ухода Моуриньо в 2013 году, Арбелоа сказал: «Я убежден, что фундамент всего, что произошло в те годы, был заложен Жозе Моуриньо. Я думаю, что в клубе всегда ценили Жозе, и поэтому я считаю, что он был, есть и будет „одним из нас“».

Все комментарии
Sporting
Sporting
вчера в 23:15
Сто процентов!
ABir
ABir
вчера в 23:12
Посе таких слов поражения от Бенфики ему не простят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:10
Так и есть. Какие столько схемы не придумал Моуриньо, чтоб одолеть Барсу Гвардиола)) даже выставил 7 игроков оборонительных амплуа чтоб не проиграть разгромно. Игроки Реала поневоле научились к разным тактическим идеям, которые затем им пригодились в матчах лиги чемпионов.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:03, ред.
Абсолютно верно. После него пришёл Анчи и выиграл ЛЧ. Да у Карло были свои фишки, но фундамент именно Маура.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:56
Кто-нибудь сделает замечание этому поклоннику Моуриньо?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:51
А вот это совсем уж ни к чему... Арбелоа, ты вообще за кого?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:19
Альваро по ходу соломку стелит)))
jfnqvwq8d4xx
jfnqvwq8d4xx
вчера в 21:45
К сожалению Маур уже не тот... постарел и отстает от жизни...
Гость
