Soccer.ru
«Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью

сегодня, 00:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Витинья (8'). За гостей забил Уиллок (45+2').

«Пари Сен-Жермен» завершил групповой этап на 11-м месте — 14 очков, у гостей тоже 14 очков и 12-е место. Команды сыграют в плей-офф.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:57
Такой ПСЖ настораживает... Все равно интересно.
Groboyd
Groboyd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:14
Там ещё Интерок есть, который несколько минут в восьмёрке побыл и хватит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:13
Кварацхелии здоровья!! Вернётся сильным и покажет кто есть кто)))
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:12
Ничья по игре. Как ранее и говорил, если из тройки Витинья , Невеш Руис один выпадает, то игра ПСЖ не фонтан. Так и произошло, до 70 минуты доминировали, а после успокоились и согласились на ничью, как и со Спортингом. А Ньюкасл побежал дожимать, и мог дожать, но с 85 минуты тоже согласился на ничью.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:12
Норвежцы совершили подвиг))) вынесли МанСити и сломали Атлетико. Браво!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:10
Главные неудачники лигочемпионской ночи ПСЖ, Атлетико и Реал)))) вылетели из топ-8... Зато Бенфика зацепилась за топ-24...и ждёт жеребьевка, с кем играть в стыках. Надеюсь, снова орлы Моуриньо получат Реал))) просто все завершилось как надо... С конечно, поздравляем Карабах!!! Отличный сезон провели Азери!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:10
Свободен..........................
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:09
Полюбому ты рад. По твоим комментариям это видно.
А Мудрик позорный симулянт и этого заслуживает.
Capral
Capral
сегодня в 01:08
В отличие от тебя, который открыто желал Мудрику кресты порвать, я людям подобного не желаю. Но как говорится- каждый судит по себе.........................
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:08
А кто голевой пас отдал на Витиньо?
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:07
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:06
Против любой более или менее средней команды он ноль, это не Лорьяны с Гаврами громить))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:06
Его травмировали. Голеностоп вывернулся. Наверное, очень рад?
Capral
Capral
сегодня в 01:05
А почему грузинку заменили так рано?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04
Самый слабый победитель лч подтвердил свой статус)))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:04
Здравствуйте стыки для обоих.
