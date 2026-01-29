«Манчестер Сити» победил дома «Галатасарай»
В матче заключительного тура Лиги чемпионов встречались «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Холанд (11'), Шерки (29').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 16 очков (8-е место), у гостей — 10 очков (20-е место). Обе команды вышли в плей-офф.
МС с лёгкой победой
