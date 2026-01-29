Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» победил дома «Галатасарай»

сегодня, 01:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

В матче заключительного тура Лиги чемпионов встречались «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Холанд (11'), Шерки (29').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 16 очков (8-е место), у гостей — 10 очков (20-е место). Обе команды вышли в плей-офф.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Монако» и «Ювентус» голов не забили
Сегодня, 01:00
«Боруссия» проиграла дома «Интеру»
Сегодня, 01:00
«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов
Сегодня, 01:00
«Ливерпуль» забил шесть голов «Карабаху»
Сегодня, 00:55
«Арсенал» победил «Кайрат» и завершил групповой этап ЛЧ, не потеряв очков
Сегодня, 00:55
«Бавария» одолела ПСВ
Сегодня, 00:55
Все комментарии
g4ufqgd5ekug
g4ufqgd5ekug
сегодня в 03:16
Тут другого исхода и быть не могло
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:23, ред.
Борьбы не получилось.
МС с лёгкой победой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 