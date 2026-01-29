В «Атланте» оценили состояние Миранчука перед началом предсезонки

1769668642

сегодня, 09:37

В преддверии предсезонных матчей американской команды «Атланта» полузащитник демонстрирует отличную физическую форму. Эта информация была подтверждена представителями пресс-службы «Атланты».

Первый товарищеский матч в преддверии нового сезона Главной футбольной лиги ( MLS ), который стартует 22 февраля, состоится 30 января, когда «Атланта» встретится с «Лексингтоном».

«Алексей чувствует себя отлично. В пятницу мы проведем наш первый предсезонный матч. Алексей будет в команде. Пока все хорошо», — сообщили в пресс-службе.