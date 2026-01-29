В «Атланте» оценили состояние Миранчука перед началом предсезонки

В преддверии предсезонных матчей американской команды «Атланта» полузащитник Алексей Миранчук демонстрирует отличную физическую форму. Эта информация была подтверждена представителями пресс-службы «Атланты».
Первый товарищеский матч в преддверии нового сезона Главной футбольной лиги (MLS), который стартует 22 февраля, состоится 30 января, когда «Атланта» встретится с «Лексингтоном».
«Алексей чувствует себя отлично. В пятницу мы проведем наш первый предсезонный матч. Алексей будет в команде. Пока все хорошо», — сообщили в пресс-службе.
Алексей Миранчук, которому 30 лет, является игроком «Атланты» с июля 2024 года. В прошлом сезоне он был признан автором лучшего гола команды. В регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в различных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.