В «Атланте» оценили состояние Миранчука перед началом предсезонки

сегодня, 09:37

В преддверии предсезонных матчей американской команды «Атланта» полузащитник Алексей Миранчук демонстрирует отличную физическую форму. Эта информация была подтверждена представителями пресс-службы «Атланты».

Первый товарищеский матч в преддверии нового сезона Главной футбольной лиги (MLS), который стартует 22 февраля, состоится 30 января, когда «Атланта» встретится с «Лексингтоном».

«Алексей чувствует себя отлично. В пятницу мы проведем наш первый предсезонный матч. Алексей будет в команде. Пока все хорошо», — сообщили в пресс-службе.

Алексей Миранчук, которому 30 лет, является игроком «Атланты» с июля 2024 года. В прошлом сезоне он был признан автором лучшего гола команды. В регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в различных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:39
Никто бы не следил за МЛС, не играй там Месси... Странно, но это у них даже футболом не называют. Удивительно, но ФИФА не пытается навести порядок в терминах. Кстати, на существующую нестыковку обратил внимание сам Трамп.
yrq9s9t3e5nz
yrq9s9t3e5nz
сегодня в 12:18
Ну что.... осталось дело за малым ... все доказать на поле.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:49
чемпионат странный, там чемпионы на следующий год последние места занимают и наоборот. предсказать итог вообще невозможно, только кто глубоко знает МЛС кухню. вылететь нельзя - играй в удовольствие
ng8kudjk6y75
ng8kudjk6y75
сегодня в 10:37
Стартовые игры покажут его состояние
26rup646sy9m
26rup646sy9m
сегодня в 10:21
По сравнению с Захаряном так он просто монстр!
