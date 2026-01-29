Top.Mail.Ru
Новичок «Кайсериспора» Макаров сообщил об изучении турецких слов

сегодня, 11:33

Денис Макаров, недавно подписавший контракт с турецким клубом «Кайсериспор», активно изучает английский и турецкий языки.

В минувший вторник Макаров покинул московское «Динамо» и теперь будет выступать за «Кайсериспор» до конца текущего сезона. Он отметил, что планирует проводить значительное время на базе нового клуба.

«Чтобы скрупулезно учить язык — нет, но какие-то фразы и слова я планирую изучать. Все-таки языковой барьер — не простая вещь. Сейчас я делаю акцент снова на английский язык, в команде многие общаются на нем. И вот я снова связался со своим учителем для продолжения обучения», — сказал Макаров.

На данный момент «Кайсериспор» находится на 17-м месте в турецком чемпионате после 19 туров, с активом в 15 очков.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:44
А у Дениса хорошее настроение... Теперь нужно показать игру...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:42
"Но какие-то фразы и слова я планирую изучать" - Денис начинай "с базы" - "О Наташа!"...)
lotsman
lotsman
сегодня в 13:24
Language is learned through communication, dear Denises. Обучение английскому в советской школе, потом в мореходке, ничего почти не дало. И только общение с англоязычными дало быстрый результат.)
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:40
Приветствую, Володя!!!
Это точно- главный язык на поле, для полного понимания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:24
Турецкие сериалы, чтоб смотреть в оригинале
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:16
Приветствую Виктор! Главное их там быстрее научить русскому (мат), тогда быстрее будут понимать друг друга на поле)))
n5wmkb7bfacv
n5wmkb7bfacv
сегодня в 12:07
В школе нужно было изучать английский.....
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:03
Учиться учиться и ещё раз учиться ☝️
Capral
Capral
сегодня в 12:02
Молодец!!! Сразу видно, что отличает человека серьезного от тепличной деточки Захаряна, который только и умеет, что учить матерным словам народы мира...
