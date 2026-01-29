Новичок «Кайсериспора» Макаров сообщил об изучении турецких слов

1769675615

сегодня, 11:33

, недавно подписавший контракт с турецким клубом «Кайсериспор», активно изучает английский и турецкий языки.

В минувший вторник Макаров покинул московское «Динамо» и теперь будет выступать за «Кайсериспор» до конца текущего сезона. Он отметил, что планирует проводить значительное время на базе нового клуба.

«Чтобы скрупулезно учить язык — нет, но какие-то фразы и слова я планирую изучать. Все-таки языковой барьер — не простая вещь. Сейчас я делаю акцент снова на английский язык, в команде многие общаются на нем. И вот я снова связался со своим учителем для продолжения обучения», — сказал Макаров.

На данный момент «Кайсериспор» находится на 17-м месте в турецком чемпионате после 19 туров, с активом в 15 очков.