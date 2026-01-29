Экс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Реал»

1769690212

сегодня, 15:36

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, , возглавляющий футбольный клуб «Астон Вилла», может стать новым главным тренером мадридского «Реала», если руководство клуба решит сменить тренера по окончании текущего сезона. Де Мон сообщил, что представители «Реала» уже провели предварительные переговоры с Эмери.

Напомним, что в январе текущего года пост главного тренера «Реала» занял Альваро Арбелоа, который сменил Хаби Алонсо. Унаи Эмери, 54-летний испанский специалист, возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года и добился значительных успехов, включая четвертое место в чемпионате Англии в сезоне 2023/24 и историческую квалификацию в Лигу чемпионов.

Эмери имеет обширный опыт работы в различных европейских клубах, включая московский «Спартак», испанские «Севилью» и «Вильярреал», английский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». Он четыре раза выигрывал Лигу Европы, трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

Между тем, «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 51 очком после 21 тура и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, попав в стыковые матчи за выход в 1/8 финала.