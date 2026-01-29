Top.Mail.Ru
Экс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Реал»

сегодня, 15:36

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, Унаи Эмери, возглавляющий футбольный клуб «Астон Вилла», может стать новым главным тренером мадридского «Реала», если руководство клуба решит сменить тренера по окончании текущего сезона. Де Мон сообщил, что представители «Реала» уже провели предварительные переговоры с Эмери.

Напомним, что в январе текущего года пост главного тренера «Реала» занял Альваро Арбелоа, который сменил Хаби Алонсо. Унаи Эмери, 54-летний испанский специалист, возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года и добился значительных успехов, включая четвертое место в чемпионате Англии в сезоне 2023/24 и историческую квалификацию в Лигу чемпионов.

Эмери имеет обширный опыт работы в различных европейских клубах, включая московский «Спартак», испанские «Севилью» и «Вильярреал», английский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». Он четыре раза выигрывал Лигу Европы, трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

Между тем, «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 51 очком после 21 тура и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, попав в стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 16:58
Добрый вечер!

Покорнейше приношу извинения за беспокойство.
Если есть возможность, дайте, пожалуйста, "адресок" специалиста курирующего работу модераторов.

С уважением Олег ("Шуня771")
Bombon
Bombon
сегодня в 16:51
Интересно, Рукаку новости читает? Тренеришка, а в Реал могут позвать. Не факт, что получится. Все-таки у него лучше получается с командами от которых ничего особо не ждут. Но сам факт того, что им интересуется Реал говорит о многом.
shur
shur ответ Виктор Сергеевич (раскрыть)
сегодня в 16:50
...Как бы Бро твои слова да в уши Глезеров,браво!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:43
Эмери и с Астон Виллой может продолжить победные традиции в Лиге Европы. Возглавляемый им футбольный клуб из Бирмингема успешно проводит свои матчи во втором по значимости европейском клубном кубковом турнире, обеспечив себе досрочное участие в следующей стадии розыгрыша. Наверняка и положение Астон Виллы в турнирной таблице и победы в первом круге над обеими командами из Манчестера, Арсеналом, Челси и Ливерпулем заставили Переса обратить внимание на успехи в работе Унаи Эмери в АПЛ.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
сегодня в 16:31
Как тренер- интересный, вдумчивый. Но хватит ли авторитета на звездный состав, сомнения имеются. Во всяком случае, Эмери- интересней, чем прессингующий и энергозатратный Клопп. Не надо было Анчи увольнять, не было бы сейчас головной боли... А так, возможное приглашение Эмери- вариант рискованный, тем более, после всех тех, кто уже побывали в Реале- одноразовый и Арбелоа. Но повторюсь- Эмери тренер симпатичный, но не гарантирующий мгновенный результат. С удовoльствием понаблюдаю и за него поболею!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Владимир 77 (раскрыть)
сегодня в 16:27
Думаю в Реал хотят все! Ну или почти! Может доведет этот сезон с АВ и уйдёт
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 16:27
Дураком будет если согласиться возглавить реал!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:26, ред.
Где то на сборах)))
Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич
сегодня в 16:19, ред.
В нынешнем Реале, где иерархия в клубе идёт в порядке: президент - игроки - тренер, от тренера зависит не много. По сути тренер здесь выполняет роль нянки для игроков, жалея их, защищая от нападков в прессе, заботясь о их комфорте и хорошем настроении. И ситуация с Алонсо это хорошо показала. Молодой испанец пришёл полный энтузиазма и идей, но по наивности решил, что он теперь будет руководить командой. Но в системе Переса игроки имеют больше власти чем тренер, поэтому Алонсо и потерпел неудачу.

Арбелоа же знал тренерскую кухню Реала лучше чем Алонсо, и соглашаясь на пост главного тренера Реала, прекрасно понимал, что будет не тренером, а именно той самой нянькой, зато будет всегда на хорошем счету у президента клуба. Но просчитался в одном, как ни крути, а без руки тренера, без руководителя в команде, команда по сути перестает быть командой. А значит не будет нужного результата, не будет трофеев, и очередной тренер будет отправлен в отставку.

И теперь уже не важно какой тренер придёт после Арбелоа. Хоть Эмери, хоть Зидан, хоть Клопп. Рыба гниёт с головы. И пока сам президент не пересмотрит политику клуба, не поменяется ничего. Ну или пока сам президент не уйдёт в отставку.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 16:15
Не надо в Реал,у его с Астон Виллой все на ходу Надо что то выиграть.
j8c3ynya6wks
j8c3ynya6wks
сегодня в 16:08
Первым делом Дзюбу туда потащит играющим (с писей) тренеришкой
Groboyd
Groboyd
сегодня в 16:03
Попробовать можно. Но добиваться успеха с топ-клубами это не одно и тоже, что с командами второго эшелона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:59, ред.
Как же Арбелоа?? Контракт до 2027, команда довольна.
Гость
Отправить
 