По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, Унаи Эмери, возглавляющий футбольный клуб «Астон Вилла», может стать новым главным тренером мадридского «Реала», если руководство клуба решит сменить тренера по окончании текущего сезона. Де Мон сообщил, что представители «Реала» уже провели предварительные переговоры с Эмери.
Напомним, что в январе текущего года пост главного тренера «Реала» занял Альваро Арбелоа, который сменил Хаби Алонсо. Унаи Эмери, 54-летний испанский специалист, возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года и добился значительных успехов, включая четвертое место в чемпионате Англии в сезоне 2023/24 и историческую квалификацию в Лигу чемпионов.
Эмери имеет обширный опыт работы в различных европейских клубах, включая московский «Спартак», испанские «Севилью» и «Вильярреал», английский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». Он четыре раза выигрывал Лигу Европы, трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».
Между тем, «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 51 очком после 21 тура и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, попав в стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
Болейте за своих, а не против чужих!
Арбелоа же знал тренерскую кухню Реала лучше чем Алонсо, и соглашаясь на пост главного тренера Реала, прекрасно понимал, что будет не тренером, а именно той самой нянькой, зато будет всегда на хорошем счету у президента клуба. Но просчитался в одном, как ни крути, а без руки тренера, без руководителя в команде, команда по сути перестает быть командой. А значит не будет нужного результата, не будет трофеев, и очередной тренер будет отправлен в отставку.
И теперь уже не важно какой тренер придёт после Арбелоа. Хоть Эмери, хоть Зидан, хоть Клопп. Рыба гниёт с головы. И пока сам президент не пересмотрит политику клуба, не поменяется ничего. Ну или пока сам президент не уйдёт в отставку.
