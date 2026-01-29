«Манчестер Юнайтед» поставил точку в вопросе трансфера Палмера

1769714473

вчера, 22:21

«Манчестер Юнайтед» исключил возможность приобретения лидера «Челси» , несмотря на недавние слухи.

Несколько сообщений в британских СМИ указывали на то, что 23-летний Палмер недоволен своим положением в «Челси» и хочет вернуться в Манчестер летом. После этого стало известно, что «Челси» недоумевает по поводу этих слухов и не намерен вступать в переговоры, а тренер команды Лиам Росеньор настаивал на том, что Палмер счастлив в клубе.

Теперь же, по данным The Mirror, «Манчестер Юнайтед» исключил возможность приобретения Палмера из-за потенциально слишком больших финансовых затрат, которые нужны для осуществления такой сделки.

Вместо этого «Манчестер Юнайтед» намерен найти замену Каземиро и потратит деньги на перестройку полузащиты.