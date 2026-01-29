Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» поставил точку в вопросе трансфера Палмера

вчера, 22:21

«Манчестер Юнайтед» исключил возможность приобретения лидера «Челси» Коула Палмера, несмотря на недавние слухи.

Несколько сообщений в британских СМИ указывали на то, что 23-летний Палмер недоволен своим положением в «Челси» и хочет вернуться в Манчестер летом. После этого стало известно, что «Челси» недоумевает по поводу этих слухов и не намерен вступать в переговоры, а тренер команды Лиам Росеньор настаивал на том, что Палмер счастлив в клубе.

Теперь же, по данным The Mirror, «Манчестер Юнайтед» исключил возможность приобретения Палмера из-за потенциально слишком больших финансовых затрат, которые нужны для осуществления такой сделки.

Вместо этого «Манчестер Юнайтед» намерен найти замену Каземиро и потратит деньги на перестройку полузащиты.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Кристал Пэлас» согласовал трансфер норвежского форварда за 50 млн фунтов
Вчера, 22:16
«Фламенго» подпишет Пакета за рекордную для Бразилии сумму
28 января
Депай решил покинуть «Коринтианс» из-за финансовых разногласий
27 января
Райан, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Борнмуте»
26 января
СлухиАлександер-Арнольд может сменить «Реал» на «Манчестер Сити»
26 января
«Ливерпуль» отказался от трансфера Робертсона в «Тоттенхэм»
26 января
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:31
Не выглядело как что-то что имеет высокие шансы случиться. Слишком мало причин было и есть для этого.
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:01
...а на уровне первенства Москвы, в своё время была такая ситуация, многие команды были освобождённые от производства, а вот наша Сборная, все парни после рабочего дня,кто от станка,кто от паяльника,кто от чертёжной доски,уставшие прямиком на поле!!!
shur
shur
вчера в 22:57
...одна из главных проблем у МЮ - полузащита! и пока там правит
чел с нервишками и нытьём,ничего хорошего ожидать не предвидется!
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:45, ред.
эти трогательные и ранимые футболисты, то счастлив в клубе то несчастлив, психолога еще наймите. а лучше в забой в шахту или на завод, там некогда думать о счастье особо. богема, блин. каждый второй несчастлив. с миллиардами в кармане за игру раз в неделю. а раньше после шахты люди играли и после завода. и счастливы были, наверное..
particular
particular
вчера в 22:40
Точка в трансфертном вопросе, - это не крест на карьере... Палмер справится :)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 