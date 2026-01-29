Top.Mail.Ru
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»

вчера, 22:32

Французский нападающий Карим Бензема отказывается продолжать выступления за клуб «Аль-Иттихад». Об этом информирует L'Equipe.

Опытный француз недоволен тем, что его переговоры о новом контракте с клубом оказались приостановлены. Стороны не могут согласовать не только финансовые детали, но и общую роль Бензема в клубном проекте. Узнав о проблемах в переговорах, футболист попросил о выводе из состава на ближайший матч.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Он провел за команду 83 матча и забил 54 гола.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:42
Бензема не сам придумал это... Кто-то так усердно вдувал в уши легендарному французскому игроку, он мол не сказал последнего слова в футболе, что Карим в это поверил.... И про сборную Франции тоже поверил. Вот ему и мерещится везде несправедливость. Мы ещё увидим претензии Дешаму. Мне кажется, что потихоньку начал интриговать Зидан, он серьёзно надеется на кресло тренера сборной.
shur
shur ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 23:15
...с Карвахалем ещё ничего не ясно, а ты Серёгу за уши притягиваешь! Оставь легендарную гвардию в покое!!!
Угамонись,спок ночи!
SLFenix
SLFenix ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:09
понимаю, конечно)
но, в сказкахи Рамос в защите тот же не помешал бы вообще, как минимум умением фолить в нужный момент, а не смотреть просто как тебе забивают, за два паса пройдя всю половину поля
спокининга доброго!
shur
shur ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 23:04
...ты же понимаешь, что это сказочки,на ночь глядя,кстати спок ночи!
SLFenix
SLFenix ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:01
боюсь что тут сделает все медийка за него
как и весь его переход в Реал в целом
ПСЖ без него стал сильнее - Реал с ним стал слабее, вот это точно
Бенза бы надо...!
shur
shur ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 22:52
...с чего ты взял,что тогда Мбаппе в основу попадёт! Мячи то Он будет таскать,как миленький, для Карима на тренировках!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49, ред.
Кариму наверное просто надоело там играть. В европу хочет)))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:49
....ты таких дядь ещё поищи! Поднял Мадрид после ухода Рона
до космоса! Все киперы мокрые стояли,ввидя Карима с круглым предметом!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:46
...кто возвращать то будет?! Только не вали всё на Переса,уже не смешно!!!
SLFenix
SLFenix ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:43
классно было бы кстати
но, черепашонок вряд ли отдаст ему мячи что на него всеми силами пытаются пихнуть, эго велико, пусть и не показывает это
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:35
Вот Бензема вернут на пару сезонов в Мадрид. Звездным Детям нужен строгий дядя.
