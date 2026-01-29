Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»

1769715132

вчера, 22:32

Французский нападающий отказывается продолжать выступления за клуб «Аль-Иттихад». Об этом информирует L'Equipe.

Опытный француз недоволен тем, что его переговоры о новом контракте с клубом оказались приостановлены. Стороны не могут согласовать не только финансовые детали, но и общую роль Бензема в клубном проекте. Узнав о проблемах в переговорах, футболист попросил о выводе из состава на ближайший матч.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Он провел за команду 83 матча и забил 54 гола.