Французский нападающий Карим Бензема отказывается продолжать выступления за клуб «Аль-Иттихад». Об этом информирует L'Equipe.
Опытный француз недоволен тем, что его переговоры о новом контракте с клубом оказались приостановлены. Стороны не могут согласовать не только финансовые детали, но и общую роль Бензема в клубном проекте. Узнав о проблемах в переговорах, футболист попросил о выводе из состава на ближайший матч.
Бензема перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Он провел за команду 83 матча и забил 54 гола.
но, черепашонок вряд ли отдаст ему мячи что на него всеми силами пытаются пихнуть, эго велико, пусть и не показывает это
но, в сказкахи Рамос в защите тот же не помешал бы вообще, как минимум умением фолить в нужный момент, а не смотреть просто как тебе забивают, за два паса пройдя всю половину поля
