Макаров сообщил, что расстался с «Динамо» отлично

сегодня, 10:09

Футболист Денис Макаров без проблем завершил переход из московского «Динамо» в турецкий «Кайсериспор». Об этом он рассказал в интервью.

Согласно условиям соглашения, Макаров будет защищать цвета нового клуба до конца текущего сезона.

«С „Динамо“ я расстался отлично, поблагодарил всех, с кем работал за их поддержку и помощь во всем за эти 4,5 года, — сказал Макаров. — Возможно, мог и раньше поехать, если бы некоторые люди не тянули с ответом. А в целом все хорошо вышло, я доволен что нахожусь в новом клубе. Это бесплатный трансфер, мы разорвали контракт и подписали новый с клубом до лета».

Макаров присоединился к «Динамо» в августе 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

В декабре 2025 года футболист заявил, что покинет «Динамо», если главным тренером останется Ролан Гусев. Позже руководство клуба подтвердило, что Гусев продолжит работу с командой до конца сезона.

На данный момент «Кайсериспор» занимает 17-е место в турецкой Суперлиге после 19 туров, набрав 15 очков.

Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:16
А некоторые люди, это кто- Гусь продажный?
112910415
112910415
сегодня в 10:45, ред.
никто вслед не стрелял ... короче,здорово получилось !
lotsman
lotsman
сегодня в 10:37
Макаров сообщил срочное известие, расстался с Динамо отлично. А то могли бы подумать что для него это была трагедия, что он Динамо с кровью от себя отрывал.
