ПСЖ встретится с «Монако» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 14:25

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» встретится с «Монако» в стыковом раунде плей-офф, чтобы определить, кто из команд попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи состоятся 17 и 18 февраля, а ответные — 24 и 25 февраля. Начало игр 1/8 финала запланировано на 10 и 11 марта, а их реванши пройдут 17 и 18 марта.

«Карабах» из Азербайджана в стыковом раунде сыграет с английским «Ньюкаслом», португальская «Бенфика» — с испанским «Реалом», турецкий «Галатасарай» — с итальянским «Ювентусом», германская «Боруссия» из Дортмунда — с итальянской «Аталантой», бельгийский «Брюгге» — с испанским «Атлетико», греческий «Олимпиакос» — с германским «Байером». Норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, поспорит за выход в 1/8 финала с итальянским «Интером», прошлогодним финалистом турнира.

Лига чемпионов представляет собой высший клубный турнир в Европе. Рекорд по количеству титулов принадлежит «Реалу», который завоевал трофей 15 раз. Текущим обладателем трофея является ПСЖ , в составе которого играет российский вратарь Матвей Сафонов, а за «Монако» выступает полузащитник Александр Головин.

С 2022 года российские клубы исключены из еврокубковых соревнований в связи с событиями на Украине.