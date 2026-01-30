Дом центрбека «Сити» Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов

1769795493

сегодня, 20:51

Дом португальского защитника английского клуба «Манчестер Сити» был ограблен во время домашней встречи группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем». О событии сообщило издание The Telegraph.

Согласно данным газеты, в момент проникновения в доме никто не находился, а преступники скрылись с несколькими предметами ценности. Полиция уже приступила к расследованию инцидента, а сам клуб оказывает игроку полную поддержку.