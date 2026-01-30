Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалЛига чемпионов 2025/2026

Дом центрбека «Сити» Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов

сегодня, 20:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Дом португальского защитника английского клуба «Манчестер Сити» был ограблен во время домашней встречи группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем». О событии сообщило издание The Telegraph.

Согласно данным газеты, в момент проникновения в доме никто не находился, а преступники скрылись с несколькими предметами ценности. Полиция уже приступила к расследованию инцидента, а сам клуб оказывает игроку полную поддержку.

Игра ЛЧ состоялась 28 января и завершилась победой «Манчестер Сити» — 2:0. Диаш не сыграл, поскольку травмировался в начале января.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Мексике бандиты застрелили 11 человек на футбольном матче
27 января
Экс-агент Бэйла обвиняется в угрозах убийством, насилии и пытках
27 января
Бывший игрок «Эвертона» Хит подвергся похищению в Марокко
24 января
Бывший босс «Локомотива» Липатов искал исполнителей убийства за $200 тыс.
22 января
Бывшему футболисту сборной Англии Кэрроллу грозит тюремное заключение
29 декабря 2025
Экс-президент Украинской ассоциации футбола объявлен в розыск на Украине
25 декабря 2025
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 