Турция. Супер-Лига 2025/2026

В «Кайсериспоре» рассчитывают, что Макаров усилит команду

сегодня, 09:30

Российский полузащитник Денис Макаров должен укрепить состав турецкого «Кайсериспора». В клубе отметили, что игрок обладает хорошими футбольными качествами и способен принести команде пользу.

В январе Макаров перешёл в клуб из московского «Динамо» и проведёт остаток сезона в составе турецкой команды.

«Нашей команде нужны усиления. Главный тренер и спортивный директор работают над несколькими проектами, и они сочли, что Макаров может стать ценным приобретением. Денис — действительно сильный футболист», — отметили в пресс-службе клуба.

После 19 туров чемпионата Турции «Кайсериспор» занимает 17-е место в таблице, имея в активе 15 очков. Уже 1 февраля команда сыграет на выезде против «Галатасарая».

stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:18
Неизвестно, как сложится футбольная карьера у Макарова в Турции, но на первых порах ему есть, что доказывать, прежде всего тем с кем он находился в противоречиях в московском Динамо, а это может стать хорошей мотивацией для выступления за его новую команду, где на него очень рассчитывают. К тому же обладая спортивной злостью и в отсутствии в Кайсериспоре особых звёзд среди футболистов, Денис вполне может стать одним из лидеров команды. Всё у него для этого есть, было бы желание.
болейте за своих. а не против чужих!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:56
А он приехал отдыхать....
Capral
Capral
сегодня в 11:24, ред.
Если правильно и с умом его использовать, то, однозначно может усилить. По своим игровым данным, Макаров не лидер, но игрок способный сыграть на нескольких позициях. О его игровых возможностях и преимуществах я неоднократно писал, но переход в другой клуб, и особенно в другую страну, практически всегда проходит болезненно. Но Денис молодец, недолго думая взялся за изучение языков, что говорит о его серьезных намерениях и отношении к делу. Очень важно, чтобы тренер раскрыл возможности игрока и пустил их в правильное русло. Ну и конечно, пожелаю Денису, чтобы акклиматизация, как природная, так и игровая прошла у него безболезненно.
Удачи, Макарову!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:12
Надеются что он вытащит их из подвала? Ну, ну посмотрим.)
Vilar
Vilar
сегодня в 11:04
Вот это откровение, а я всё думаю, зачем они его пригласили, теперь всё ясно.
nerts4t7q97a
nerts4t7q97a
сегодня в 10:42
Вполне может Дениска это сделать
Гость
