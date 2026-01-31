В «Кайсериспоре» рассчитывают, что Макаров усилит команду

1769841014

сегодня, 09:30

Российский полузащитник должен укрепить состав турецкого «Кайсериспора». В клубе отметили, что игрок обладает хорошими футбольными качествами и способен принести команде пользу.

В январе Макаров перешёл в клуб из московского «Динамо» и проведёт остаток сезона в составе турецкой команды.

«Нашей команде нужны усиления. Главный тренер и спортивный директор работают над несколькими проектами, и они сочли, что Макаров может стать ценным приобретением. Денис — действительно сильный футболист», — отметили в пресс-службе клуба.

После 19 туров чемпионата Турции «Кайсериспор» занимает 17-е место в таблице, имея в активе 15 очков. Уже 1 февраля команда сыграет на выезде против «Галатасарая».