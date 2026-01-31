«Крылья Советов» подписали нигерийского форварда

Нигерийский форвард Джеффри Чинеду стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Контракт с нападающим рассчитан до конца 2027 года.
За последние полтора сезона Чинеду выступал за казахстанскую «Астану», где провёл 54 матча, отметился 27 голами и сделал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог клубу завоевать Кубок Лиги Казахстана.
До этого нападающий успел поиграть в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.
Джеффри Чинеду это очередной легионерский шлак в наш футбол.
Ему 28 лет, а КС это самый большой клуб в его карьере
А кто то ещё просит лимит отменить, лимит надо не отменять, а ужесточать по самые гланды таким агентам как Селюк.
Неужели у нас своих молодых талантов нет? Есть и очень много, но надо же ещё "заслуженным" агентам кушать.
Очередное дно пробито...
