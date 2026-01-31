Top.Mail.Ru
«Крылья Советов» подписали нигерийского форварда

сегодня, 10:44

Нигерийский форвард Джеффри Чинеду стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Контракт с нападающим рассчитан до конца 2027 года.

За последние полтора сезона Чинеду выступал за казахстанскую «Астану», где провёл 54 матча, отметился 27 голами и сделал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог клубу завоевать Кубок Лиги Казахстана.

До этого нападающий успел поиграть в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.

STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:14
+++++++++++++)))все время это твержу! оскомину набил уже! в ЕК не играем и тащим неликвид к нам!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:12
Приветствую Вас! Это у меня вызывает если смешанные чувства! Я не разбираюсь в этой кухне! С одной стороны рад что КС вроде на плаву остались! А вот с другой....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:29
А потом КС будут рыдать, что у них с финансами проблемы...
Джеффри Чинеду это очередной легионерский шлак в наш футбол.
Ему 28 лет, а КС это самый большой клуб в его карьере
А кто то ещё просит лимит отменить, лимит надо не отменять, а ужесточать по самые гланды таким агентам как Селюк.
Неужели у нас своих молодых талантов нет? Есть и очень много, но надо же ещё "заслуженным" агентам кушать.
Очередное дно пробито...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:18
А жизнь то у КС налаживается. Трансферы пошли!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 11:06
Потому, что когда тотал больше целого числа и в матче ровно столько голов, то происходит возврат ставки.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Виктор Сергеевич (раскрыть)
сегодня в 11:04
Здравствуйте. Можем продлить два раз шесть месяцев.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:48
Только не давно чуть не банкроты были! И тут....
