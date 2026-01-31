«Крылья Советов» подписали нигерийского форварда

1769845450

сегодня, 10:44

Нигерийский форвард стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Контракт с нападающим рассчитан до конца 2027 года.

За последние полтора сезона Чинеду выступал за казахстанскую «Астану», где провёл 54 матча, отметился 27 голами и сделал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог клубу завоевать Кубок Лиги Казахстана.