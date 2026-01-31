«Кристал Пэлас» оформил переход нападающего «Астон Виллы» Эванна Гессана.
Лондонский клуб взял Гессана в аренду до конца сезона с опцией выкупа. За право пользоваться услугами футболиста до завершения кампании чемпионата «Пэлас» заплатил «Вилле» 2 миллиона фунтов.
Гессан тоже не помешает.
во всех бедах виноват американский бизнесмен Текстор.
этот мерзавец чуть не утопил Лион. КП тоже пострадал.
проблемы у КП большие.
Гласснер уходит. ведущие игроки тоже.
плюс к этому огромные проблемы с травмами.
вот одна из главных причин кризиса Кристал Пэлас.
В АПЛ никому не забил, но Гессан дважды отличился в Лиге Европы.
