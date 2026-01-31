«Кристал Пэлас» арендовал форварда «Астон Виллы»

1769850897

сегодня, 12:14

«Кристал Пэлас» оформил переход нападающего «Астон Виллы» .

Лондонский клуб взял Гессана в аренду до конца сезона с опцией выкупа. За право пользоваться услугами футболиста до завершения кампании чемпионата «Пэлас» заплатил «Вилле» 2 миллиона фунтов.