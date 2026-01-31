Top.Mail.Ru
«Кристал Пэлас» арендовал форварда «Астон Виллы»

сегодня, 12:14

«Кристал Пэлас» оформил переход нападающего «Астон Виллы» Эванна Гессана.

Лондонский клуб взял Гессана в аренду до конца сезона с опцией выкупа. За право пользоваться услугами футболиста до завершения кампании чемпионата «Пэлас» заплатил «Вилле» 2 миллиона фунтов.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 16:27
на днях КП за 50 млн купил форварда Ларсена из Вулверхэмптона.
Гессан тоже не помешает.
во всех бедах виноват американский бизнесмен Текстор.
этот мерзавец чуть не утопил Лион. КП тоже пострадал.
проблемы у КП большие.
Гласснер уходит. ведущие игроки тоже.
плюс к этому огромные проблемы с травмами.
вот одна из главных причин кризиса Кристал Пэлас.
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 16:08
Доброго Здоровья, lazzioll!
В АПЛ никому не забил, но Гессан дважды отличился в Лиге Европы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:52
КП конечно нужна новая кровь. А то подсели в последнее время
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:49
Кем забивать будут, что-то смело раздают нападающих. еще напряженная часть сезона впереди. ладно этот еще не обжился и все равно не забивал, но забивного Маллена зачем отдали в Рому вообще непонятно
