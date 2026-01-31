Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Каррик не исключил, что МЮ усилит состав в последние дни зимнего окна

сегодня, 12:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик не исключил возможность усилений состава в последние часы работы зимнего трансферного окна во вторник.

«Юнайтед» пока не сделал ни одного приобретения в этом месяце, хотя клуб пытался подписать Антуана Семеньо, прежде чем тот выбрал переход из «Борнмута» в «Манчестер Сити».

«Никогда не говори "никогда”, — сказал Каррик. — Многое может произойти, и ситуации бывают самые разные. Иногда всё зависит от нас, а иногда — нет. Я спокоен. Мы уже показали, на что способны как команда».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЕвропейские клубы ведут борьбу за трансфер Диаби
Сегодня, 11:30
СлухиЧерышев может стать игроком «Красавы»
Вчера, 22:39
СлухиМатета попросил трансфера в «Милан»
Вчера, 22:35
Стерлинг ведет переговоры с клубами, выступающими в Лиге чемпионов
Вчера, 22:28
«Манчестер Юнайтед» поставил точку в вопросе трансфера Палмера
29 января
«Кристал Пэлас» согласовал трансфер норвежского форварда за 50 млн фунтов
29 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:43
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:12, ред.
....польщён! Играющий МЮ не только зрелище, это ещё и сильный конкурент для Сити,Ливера, Арсенала и прочих! Без него и АПЛ сложно представить, безхозное предприятие!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:50
Здорова, Дружище!!!
Это благодаря тебе, я начал интересоваться АПЛ!!!!!!!
Начинаю, всеми силами поддерживать Каррика!!!!!!!)))))))
shur
shur
сегодня в 14:37, ред.
....Не рано ли:" ....Я свободен!!!???!!!" Тьфу ты, Я спокоен!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:35
...Витя, друже! Не то слово как облегчил! Они такие
трудовые красавцы голы тысяча лет, с таких позиций не забивали!!!
y-ago
y-ago
сегодня в 14:10, ред.
Мне нравится! Майкл Каррик говорит спокойно и по-взрослому — без паники и пустых обещаний. Нравится его уверенность в команде и трезвый подход к трансферам: не «любой ценой», а если действительно есть смысл. Видно, что он доверяет игрокам и не пытается оправдываться. Такой холодный, разумный тон — редкость и плюс для «Юнайтед».
Capral
Capral
сегодня в 14:05, ред.
Плохо знаю возможности всех игроков МЮ, не знаю, насколько нужно серьезное усиление команде, но те игры, под руководством Каррика, что видел, и в этом составе мне понравились. Я всегда Уважал тренеров, у которых есть футбольная идеологическая платформа, а не пацанский, дворовой футбол- с идиотским прессингом и безумным, интенсивным футболом. Очень показательный матч выдал Каррик против Арсенала, именно, с точки зрения изучения соперника и его футбола...

Правда, как мне показалось, Арсенал сам облегчил игру сопернику, выставив Медуэке на позиции правого полусреднего, где ему и Саке было несколько тесно на сжатом пространстве... Но это моё субъективное мнение, могу ошибаться. Не возьмусь предсказывать дальнейшую судьбу Каррика в МЮ, но пока у него получается не плохо. Во всяком случае, после его прихода в команду, МЮ показывает очень интересный, качественный футбол.

Удачи, Каррику!!!
112910415
112910415
сегодня в 13:32
под нового тренера - хорошо бы, пока доверие есть !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:11
А пока побеждаем Фулхэма))) вперёд, дьяволы
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:04
Ну это не точно!
BorisBr
BorisBr
сегодня в 13:02
Подскажите, а призы отправляются только по Росии?
Юпитер7
Юпитер7 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:01
И вам спасибо за игру и интересное соперничество. Это была захватывающая битва. Всех благ вам, и удачи в дальнейших розыгрышах КП!
lazzioll
lazzioll ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:51
что-то у Манчестера последние годы вместо путных игроков всё непутевые выходят..))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:51
Ну это как просить будет)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
Естественно, любой тренер не откажется от пары путних игроков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 