Каррик не исключил, что МЮ усилит состав в последние дни зимнего окна

сегодня, 12:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не исключил возможность усилений состава в последние часы работы зимнего трансферного окна во вторник.

«Юнайтед» пока не сделал ни одного приобретения в этом месяце, хотя клуб пытался подписать Антуана Семеньо, прежде чем тот выбрал переход из «Борнмута» в «Манчестер Сити».

«Никогда не говори "никогда”, — сказал Каррик. — Многое может произойти, и ситуации бывают самые разные. Иногда всё зависит от нас, а иногда — нет. Я спокоен. Мы уже показали, на что способны как команда».