Каррик не исключил, что МЮ усилит состав в последние дни зимнего окна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик не исключил возможность усилений состава в последние часы работы зимнего трансферного окна во вторник.
«Юнайтед» пока не сделал ни одного приобретения в этом месяце, хотя клуб пытался подписать Антуана Семеньо, прежде чем тот выбрал переход из «Борнмута» в «Манчестер Сити».
«Никогда не говори "никогда”, — сказал Каррик. — Многое может произойти, и ситуации бывают самые разные. Иногда всё зависит от нас, а иногда — нет. Я спокоен. Мы уже показали, на что способны как команда».
Правда, как мне показалось, Арсенал сам облегчил игру сопернику, выставив Медуэке на позиции правого полусреднего, где ему и Саке было несколько тесно на сжатом пространстве... Но это моё субъективное мнение, могу ошибаться. Не возьмусь предсказывать дальнейшую судьбу Каррика в МЮ, но пока у него получается не плохо. Во всяком случае, после его прихода в команду, МЮ показывает очень интересный, качественный футбол.
Удачи, Каррику!!!
