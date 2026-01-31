Каррик прокомментировал будущее Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Менеджер «Манчестер Юнайтед» заявил, что будущее капитана команды будет рассмотрено по окончании сезона.

Лидера клуба вновь связывают с возможным уходом после неоднозначного года на «Олд Траффорд». Перед воскресным матчем с «Фулхэмом» Каррик прокомментировал слухи вокруг полузащитника.

Мы все хотим побеждать и брать трофеи. Мы хотим прогрессировать как команда. Успех — это то, к чему нам нужно стремиться вместе, но Бруну был великолепен с тех пор, как я здесь. Он был великолепен и в прошлый раз, когда я работал в клубе, так что о нём могу сказать только хорошее.

Это не значит, что мы забегаем вперёд. Его будущее — на повестке дня, но главная задача сейчас — успешно провести игру с «Фулхэмом» в воскресенье.

Бруну полностью отдаётся делу. Никаких проблем с этим нет. Вопросы на перспективу мы обсудим ближе к концу сезона. А пока всё позитивно.