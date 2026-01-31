Лапорта заявил, что «Барселона» завершила работу на трансферном рынке

1769867053

сегодня, 16:44

Президент «Барселоны» не ожидает новых приобретений перед закрытием зимнего трансферного окна во вторник.

Глава клуба подчеркнул, что клуб доволен составом на вторую половину сезона.

В интервью La Vanguardia он заявил: «Мы достигли своих целей. Мы подписали универсального защитника (Канселу — прим.) и считаем трансферное окно закрытым».

Лапорта также отметил радость от прогресса Марка Берналя и Марка Касадо.

«Это игроки из нашей молодёжной системы, неотъемлемая часть нашей модели: сочетание талантов из Ла Масии и высококлассных легионеров», — добавил президент.