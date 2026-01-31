Лапорта заявил, что «Барселона» завершила работу на трансферном рынке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не ожидает новых приобретений перед закрытием зимнего трансферного окна во вторник.
Глава клуба подчеркнул, что клуб доволен составом на вторую половину сезона.
В интервью La Vanguardia он заявил: «Мы достигли своих целей. Мы подписали универсального защитника (Канселу — прим.) и считаем трансферное окно закрытым».
Лапорта также отметил радость от прогресса Марка Берналя и Марка Касадо.
«Это игроки из нашей молодёжной системы, неотъемлемая часть нашей модели: сочетание талантов из Ла Масии и высококлассных легионеров», — добавил президент.
