Клуб из Венесуэлы подписал инфлюэнсера, потому что он похож на Винисиуса

сегодня, 16:55

Колумбийская интернет-знаменитость Рикардо Ринкон по прозвищу «колумбийский Винисиус» присоединился к «Реал Фронтера де Тачира» — команде из венесуэльской Сегунды.

На фото с подписанием контракта видно, что Ринкон поразительно похож на Винисиуса Жуниора, форварда «Реала». В Сети отмечают, что Ринкон выглядит примерно как слегка полноватый вариант бразильца, отсюда и прозвище «колумбийский Винисиус».

Известно, что у Рикардо Ринкона более 1,2 миллиона подписчиков в соцсетях. Он часто пародирует Винисиуса и даже общался с Роналдиньо, Неймаром и другими звёздами.

shur
shur
сегодня в 17:11, ред.
....Вопрос: " ...А Он в футбол играет хорошо или так себе?!" . А что если против "Бенфики выпустить???!!!" А плачет,нервничает,ругается,
негодует также как Вини, а то раскусят подлог?!
stb5fced8gnh
stb5fced8gnh
сегодня в 16:59
Похож, только у этого лицо чуть поумнее
Гость
