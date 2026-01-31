Клуб из Венесуэлы подписал инфлюэнсера, потому что он похож на Винисиуса

Колумбийская интернет-знаменитость Рикардо Ринкон по прозвищу «колумбийский Винисиус» присоединился к «Реал Фронтера де Тачира» — команде из венесуэльской Сегунды.
На фото с подписанием контракта видно, что Ринкон поразительно похож на Винисиуса Жуниора, форварда «Реала». В Сети отмечают, что Ринкон выглядит примерно как слегка полноватый вариант бразильца, отсюда и прозвище «колумбийский Винисиус».
Известно, что у Рикардо Ринкона более 1,2 миллиона подписчиков в соцсетях. Он часто пародирует Винисиуса и даже общался с Роналдиньо, Неймаром и другими звёздами.
негодует также как Вини, а то раскусят подлог?!
