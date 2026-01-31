Экс-игрок МЮ Шарп: «Фергюсон заставил меня продать пса и выгнать девушку»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп вспомнил о методах работы бывшего главного тренера манкунианцев .

Как-то я спросил у него разрешения покинуть базу и начать жить вместе с моей девушкой. Он спросил, женаты ли мы. На самом деле мы только собирались сделать это, ведь мы встречались с 12 лет, таков был план.

В итоге он разрешил, но сказал, что если моя форма ухудшится, мне придется вернуться на базу и жить там. Я ответил, что нет проблем.

И вот наступает матч против «Ливерпуля». Неожиданно он решает поменять схему и сыграть 3-5-2, чтобы лучше противостоять схеме соперника. В итоге мы с Райаном Гиггзом бестолково бегали туда-сюда, не зная, кого нам крыть. Нас словно не было на поле. В перерыве он в нескольких словах сказал, что мы асболютно бесполезны.

Фергюсон сказал также: «Завтра ты продашь свой дом, продашь собаку и машину. Ты отправишь свою девушку назад в Бирмингем и вернешься на базу».

Что ж, я вернулся домой и сказал девушке, что ей нужно уезжать. Это был конец. Потом Фергюсон каждую неделю подходил ко мне на тренировке и спрашивал: «Так ты женился или нет?» А я такой: «Женился? Ты сам отправил мою девушку домой в Бирмингем!»