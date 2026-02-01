«Ливерпуль» победил «Ньюкасл Юнайтед» в матче чемпионата Англии

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились: Экитике (41', 43'), Вирц (67'), Конате (90+3'). За гостей забил Гордон (36').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 39 очков (5-е место), у гостей — 33 очка (10-е место).
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 8 февраля, соперником будет «Манчестер Сити». «Ньюкасл Юнайтед» проведет следующий матч 7 февраля (соперник — «Брентфорд»).
Красавчики, так держать!
Ты хотябы присмотрись, как Слот игру перевернул во 2-м тайме и за счет чего. Продержится он или нет- не тебе решать, и никто сейчас об этом не скажет. Видно будет. Но вчера, он игру провел, если не образцово, то очень грамотно. А как будет в дальнейшем, поглядим...
Конате хорош был сегодня!!!
И Экитике тоже!!!
Если непосредственно по игре, то отличный 1-й тайм от обеих команд в атаке и совершенно провальный в центре поля и в обороне, особенно у Ливерпуля. У Ливера в центре были не просто космические провалы, но Марианская впадина!!! В штрафной не всё было благополучно, не хватало подстраховки и собранности.
Всё изменилось во 2-м тайме. Слот, которого все критикуют, полностью перевернул игру!!! Чуть выше поднялся ван Дейк. Конате, за счет широкого шага не пускал себе за спину соперников, а Гакпо рвал флaнг соперника слева. При этом, сам Ливерпуль начал играть больше вертикально, что не позволяло сопернику убегать в контры, по примеру 1-го тайма.
Можно сказать, что 2-й тайм- это детище Слота, от которого, наверняка заплакал одноразовый... Очень понравился Ливерпуль в атаке, своими нестандартными ходами, я даже сказал бы- не английскими. Ну и конечно 4-й гол получился комичным, а слезы Конато не оставили меня равнодушным...
Про Н/К особо сказать нечего, если только не отметить Гордона, который пожалуй единственный выделялся у гостей. Выход телеграфного столба общей картины не поменял, как и ожидалось, кроме его фальшивых падений в шtрафной Ливерпуля. Возвращаясь к Ливеру, стоит отметить вратаря- отлично сыграл!!! Итак, Ливерпуль с победой, и надо признать- очень качественной, если говорить о 2-м тайме!!!
