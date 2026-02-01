Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Ливерпуль» победил «Ньюкасл Юнайтед» в матче чемпионата Англии

01 февраля 2026, 01:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Экитике (41', 43'), Вирц (67'), Конате (90+3'). За гостей забил Гордон (36').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 39 очков (5-е место), у гостей — 33 очка (10-е место).

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 8 февраля, соперником будет «Манчестер Сити». «Ньюкасл Юнайтед» проведет следующий матч 7 февраля (соперник — «Брентфорд»).

IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 февраля в 16:27
С волевой, заслуженной победой красных!
Красавчики, так держать!
Capral
Capral
01 февраля в 15:07
Ну правильно- подавай одноразового, по скорому!!!
Ты хотябы присмотрись, как Слот игру перевернул во 2-м тайме и за счет чего. Продержится он или нет- не тебе решать, и никто сейчас об этом не скажет. Видно будет. Но вчера, он игру провел, если не образцово, то очень грамотно. А как будет в дальнейшем, поглядим...
Karkaz
Karkaz
01 февраля в 14:20, ред.
Слот всё равно долго не продержится. Победить Ньюкасл сейчас может любой, этот не тот клуб, когда блистал Исак. Плюс они забыли, что уже у них не тот скилл, не та форма, что в прошлом сезоне и по инерции идут вперёд, вот и Ливерпулю, это как раз на руку оказалось.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 февраля в 11:01
На багаже Клоппа
shlomo2
shlomo2
01 февраля в 08:45
Одерживает волевую крупную победу Ливер, которая стала первой в 2026 году в АПЛ. Дубль Экитике перед перерывом перевернул матч и на второй тайм "сороки" ни то что не вылетели, но даже по сути не вышли. ....
CCCP1922
CCCP1922
01 февраля в 08:31
За Ньюкаслом, предполагаю, мощный финиш в АПЛ. Он ещё покажет себя. Я так думаю...
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
01 февраля в 08:30
Как грится сами себе создали проблему, а потом мужественно преодолели )))
112910415
112910415
01 февраля в 07:57
могут ведь,если хахотят !
YNWA
YNWA
01 февраля в 07:10
С победой!
КЭТиК
КЭТиК
01 февраля в 07:03
Для того, что бы нормально заиграть, нужно было сначала пропустить.
7yapewj6fm9f
7yapewj6fm9f
01 февраля в 07:00
Счет вызывает удивление.
STVA 1
STVA 1
01 февраля в 02:38
После гола Гордона подумалось - шо опять!!!! Ан нет!!! Болел Ливерпуля с Победой!
Van Vanovich
Van Vanovich
01 февраля в 01:32
Что-то Лихо Ньюкасл начал давить в начале первого тайма, а потом сдулся.))
Конате хорош был сегодня!!!
И Экитике тоже!!!
Capral
Capral
01 февраля в 01:20, ред.
Можно назвать этот матч имени Вирца!!! Наконец то немец проявил себя в полной мере. Ожил, поменял позицию, получил много места для маневра, а главное, что как только, Ливер стал играть быстро, тут же раскрылся и Вирц. Первый гол Ливера- полностью заслуга Флориана. А вот Салах не понравился. Тормозил игру и командную мысль. Единственное полезное действие- голевой пас на Вирца...

Если непосредственно по игре, то отличный 1-й тайм от обеих команд в атаке и совершенно провальный в центре поля и в обороне, особенно у Ливерпуля. У Ливера в центре были не просто космические провалы, но Марианская впадина!!! В штрафной не всё было благополучно, не хватало подстраховки и собранности.

Всё изменилось во 2-м тайме. Слот, которого все критикуют, полностью перевернул игру!!! Чуть выше поднялся ван Дейк. Конате, за счет широкого шага не пускал себе за спину соперников, а Гакпо рвал флaнг соперника слева. При этом, сам Ливерпуль начал играть больше вертикально, что не позволяло сопернику убегать в контры, по примеру 1-го тайма.

Можно сказать, что 2-й тайм- это детище Слота, от которого, наверняка заплакал одноразовый... Очень понравился Ливерпуль в атаке, своими нестандартными ходами, я даже сказал бы- не английскими. Ну и конечно 4-й гол получился комичным, а слезы Конато не оставили меня равнодушным...

Про Н/К особо сказать нечего, если только не отметить Гордона, который пожалуй единственный выделялся у гостей. Выход телеграфного столба общей картины не поменял, как и ожидалось, кроме его фальшивых падений в шtрафной Ливерпуля. Возвращаясь к Ливеру, стоит отметить вратаря- отлично сыграл!!! Итак, Ливерпуль с победой, и надо признать- очень качественной, если говорить о 2-м тайме!!!
