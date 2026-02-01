Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыБразилия. Серия A 2026

Пакета отказал английским грандам, чтобы перейти во «Фламенго»

сегодня, 09:18

Хавбек Лукас Пакета рассказал, что отказался от предложений «Челси» и «Тоттенхэма», чтобы перейти во «Фламенго» на этой неделе.

28-летний бразильский полузащитник покинул «Вест Хэм» за 40 миллионов евро и подписал контракт с «Фла» до 2030 года.

В интервью Flamengo TV он поведал: «Звонил „Тоттенхэм“, звонил „Челси“, и забавно, что Тата (агент — прим.) позвонил весь взволнованный: „Челси на связи, собираются делать предложение“. Я ответил: „Хорошо, а что с „Фламенго“?“ Он такой: „Ты серьёзно?“ Я говорю: „Да, мне всё равно. Хочу услышать про „Фламенго““. И так всё и получилось».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Фулхэм» купил игрока «Манчестер Сити» Бобба за 27 млн фунтов
Вчера, 16:48
ОфициальноБывший игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар заключил контракт с «Партизаном»
29 января
ОфициальноВернер перешел в американский «Сан-Хосе Эртквейкс»
29 января
ОфициальноАдама Траоре стал игроком «Вест Хэма»
28 января
«Барселона» подписала 18-летнего голландского защитника
27 января
«Астон Вилла» оформила трансфер Абрахама
27 января
Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:48
Пакет брать будете?
У меня свой

в Бразилии реально появились деньги....
x24ctcgguq37
x24ctcgguq37
сегодня в 10:44
Просто надоело сильно напрягаться на поле.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:17
Про Челси 100% бред 😁 Ему скоро 29 годков, в Челси берут только 16-23х летних
shur
shur
сегодня в 09:58
...кто ж Пакетами предложения делает, надо было полными корзинами приглашать...!
galem72
galem72
сегодня в 09:35
Повезло Молоткам, что сплавили бесполезного игрока за такие бабки. Не знаю, что там наобещал Пакета дядькам из Фламенго, раз они отдали за него рекордную для клуба сумму (до этого было лишь 20млн), но трансфер явно себя не оправдает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 