Пакета отказал английским грандам, чтобы перейти во «Фламенго»

сегодня, 09:18

Хавбек рассказал, что отказался от предложений «Челси» и «Тоттенхэма», чтобы перейти во «Фламенго» на этой неделе.

28-летний бразильский полузащитник покинул «Вест Хэм» за 40 миллионов евро и подписал контракт с «Фла» до 2030 года.

В интервью Flamengo TV он поведал: «Звонил „Тоттенхэм“, звонил „Челси“, и забавно, что Тата (агент — прим.) позвонил весь взволнованный: „Челси на связи, собираются делать предложение“. Я ответил: „Хорошо, а что с „Фламенго“?“ Он такой: „Ты серьёзно?“ Я говорю: „Да, мне всё равно. Хочу услышать про „Фламенго““. И так всё и получилось».