Хави Грасия покинул пост главного тренера «Уотфорда»

сегодня, 16:45

Испанский наставник Хави Грасия покинул пост главного тренера английского «Уотфорда» менее чем через четыре месяца после возвращения на «Викарейдж Роуд».

55-летний испанец провёл встречу с руководством «ос» после субботнего домашнего поражения от «Суонси» (0:2) и подал в отставку.

Тренеры молодёжки Чарли Дэниелс, Эдриан Мариаппа и Дэн Гослинг возьмут на себя руководство командой в матче с «Халлом» во вторник вечером.

«Уотфорд» на данный момент занимает 10-е место в Чемпионшипе. От зоны плей-офф за выход в АПЛ команду отделяет 4 очка.

Ранее Грасия уже тренировал «Уотфорд» с 2018 по 2019 год.

Перевод с thesun.co.uk Фото: Getty
shlomo
shlomo
сегодня в 17:51
Ну да, завалил старт, но зачем так сразу с плеча рубить? Тем более, состав у шершней явно не для борьбы за высокие места, но Грасия из него полтора года выжимал максимум.... и на мой взгляд очень рано уволили. В прошлом сезоне очень недурно шли и показывали атакующий футбол с хорошими результатами. Не ясно что ожидало рук-во, видимо, что будут в тройку входить?...
112910415
112910415
сегодня в 17:18
трудно было бы ждать благодарности ...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:09
В этом профессия тренера — если нет результата, то нет и работы...
