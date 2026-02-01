Хави Грасия покинул пост главного тренера «Уотфорда»

1769953513

сегодня, 16:45

Испанский наставник покинул пост главного тренера английского «Уотфорда» менее чем через четыре месяца после возвращения на «Викарейдж Роуд».

55-летний испанец провёл встречу с руководством «ос» после субботнего домашнего поражения от «Суонси» (0:2) и подал в отставку.

Тренеры молодёжки Чарли Дэниелс, Эдриан Мариаппа и Дэн Гослинг возьмут на себя руководство командой в матче с «Халлом» во вторник вечером.

«Уотфорд» на данный момент занимает 10-е место в Чемпионшипе. От зоны плей-офф за выход в АПЛ команду отделяет 4 очка.

Ранее Грасия уже тренировал «Уотфорд» с 2018 по 2019 год.