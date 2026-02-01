Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против руководства клуба

Фанатская группа «Манчестер Юнайтед» The 1958 требует от совета директоров клуба пяти ключевых изменений.

Сегодня перед матчем с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд» The 1958 организуют протесты против методов управления клубом. Организатор акции Стив Кромптон сказал The Sun:

Для меня всё строится вокруг болельщиков, ходящих на матчи. Нужно вернуть культуру. Билеты на матчи должны продаваться по доступной цене для обычных болельщиков. На сайте «Юнайтед» для членов клуба билетов нет, зато цены на пакет гостеприимства начинаются от 300 фунтов.

Для меня главное — защитить фанатскую культуру, которая, к сожалению, медленно исчезает. Владельцы либо должны смениться, либо начать нас слушать. Рэтклифф и его команда обещали «вернуть Манчестер в „Манчестер Юнайтед“».

Но он забрал всё. Для болельщиков, ходящих на матчи, ничего не осталось. Нужно прекратить менять тренеров как перчатки — это стоит денег, а потом ждут, что фанаты оплатят счёт. Это возмутительно.