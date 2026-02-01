Top.Mail.Ru
Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против руководства клуба

сегодня, 16:49

Фанатская группа «Манчестер Юнайтед» The 1958 требует от совета директоров клуба пяти ключевых изменений.

Сегодня перед матчем с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд» The 1958 организуют протесты против методов управления клубом. Организатор акции Стив Кромптон сказал The Sun:

Для меня всё строится вокруг болельщиков, ходящих на матчи. Нужно вернуть культуру. Билеты на матчи должны продаваться по доступной цене для обычных болельщиков. На сайте «Юнайтед» для членов клуба билетов нет, зато цены на пакет гостеприимства начинаются от 300 фунтов.

Для меня главное — защитить фанатскую культуру, которая, к сожалению, медленно исчезает. Владельцы либо должны смениться, либо начать нас слушать. Рэтклифф и его команда обещали «вернуть Манчестер в „Манчестер Юнайтед“».

Но он забрал всё. Для болельщиков, ходящих на матчи, ничего не осталось. Нужно прекратить менять тренеров как перчатки — это стоит денег, а потом ждут, что фанаты оплатят счёт. Это возмутительно.

shlomo
shlomo ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Оооо, это старые добрые "да что это изменит". Протесты нужны не только для мгновенных перемен, но и для формирования общественного мнения и защиты границ допустимого. Владельцы всегда должны держать в уме что их действия могут эти протесты вызвать, что люди не будут молчать. А к чему эти протесты могут привести, никто предположить заранее не может. Поэтому в странах, где такие протесты возможны, управленцы (хоть страны, хоть клуба) всегда принимают важные решения исходя из этого факта. как-то так....
112910415
112910415
сегодня в 17:20
малость не вовремя
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:17
Ничего эти акции протеста не дают... Нужно договариваться. Представлять интересы фанатов должен авторитетный человек.
Гость
