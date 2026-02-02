ПСЖ с Сафоновым в воротах переиграл «Страсбур» в чемпионате Франции

В матче французской Лиги 1 встречались «Страсбур» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Дуэ (27'). За гостей забивали Маюлу (22'), Мендеш (81').
По итогам встречи «Страсбур» имеет 30 очков, у гостей — 48 очков.
В следующем матче «Страсбур» сыграет 8 февраля, соперником будет «Гавр». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Марсель»).
Да, именно незаслуженный, потому что по логике игры, Страсбург заслужил комплименты. Команда полностью доминировала в центре поля, отлично обостряла флангами и контролировала игру. Единственное, чего не хватало Страсбургу- это мастерства, при завершении атак, коих было у хозяев предостаточно. ПСЖ ничего не показал. Потерялся Барколя, полностью провалил фланг, и кстати, именно с фланга и пришел гол Страсбурга...
Следует признать, что при всей моей органической неприязни к Хвичке, но именно его сегодня и не хватало. Его присутствие на фланге обостряет атаку ПСЖ и часто лишает соперника фланговых атак, при боязни нарваться на контр игру грузина. В целом, ПСЖ выглядел достаточно беззубо и инертно. Не было продуманных атак, комбинаций, большинство которых заканчивались примитивными навесами или забросами.
Давно я не видел, чтобы ПСЖ, так провально сыграл в центре поля. Разве что в игре с Баварией в ЛЧ, французы вчистую проиграли середину поля. А оставшись в меньшинстве, ПСЖ и вовсе забыл про атаку, пока не случился казус на 81мин., о котором я написал выше. Вот так бывает, победу одержали те, кто её не заслуживал. Могу только посочувствовать хозяевам поля, которые были лучше, но проиграли.
К слову сказать, не очень сегодня выделялся и Витинья, котoрого сватают в Реал...
Матвея ,грозу пенальтистов - с победой...
Матвея ,грозу пенальтистов - с победой...