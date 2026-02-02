Top.Mail.Ru
ПСЖ с Сафоновым в воротах переиграл «Страсбур» в чемпионате Франции

сегодня, 00:50
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче французской Лиги 1 встречались «Страсбур» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Дуэ (27'). За гостей забивали Маюлу (22'), Мендеш (81').

По итогам встречи «Страсбур» имеет 30 очков, у гостей — 48 очков.

В следующем матче «Страсбур» сыграет 8 февраля, соперником будет «Гавр». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Марсель»).

Capral
Capral
сегодня в 01:17, ред.
Вот, что значит роль личности в истории, или роль ничтожества. Матвей отразил пенальти- спас свою команду, тем самым дав ей надежду. А вот Пендер подвел свою команду- пропустив нелепейший гол, в совершенно безобидной ситуации. Был дальний навес в район вратарской Страсбурга, на который рыпнулся воротник Страсбурга, и вдруг остановился... Но закон гласит- решил идти на мяч- иди до конца, не останавливайся!!! Пренебрег вратарь хозяев правилом и получил незаслуженный гол в свои ворота....................................

Да, именно незаслуженный, потому что по логике игры, Страсбург заслужил комплименты. Команда полностью доминировала в центре поля, отлично обостряла флангами и контролировала игру. Единственное, чего не хватало Страсбургу- это мастерства, при завершении атак, коих было у хозяев предостаточно. ПСЖ ничего не показал. Потерялся Барколя, полностью провалил фланг, и кстати, именно с фланга и пришел гол Страсбурга...

Следует признать, что при всей моей органической неприязни к Хвичке, но именно его сегодня и не хватало. Его присутствие на фланге обостряет атаку ПСЖ и часто лишает соперника фланговых атак, при боязни нарваться на контр игру грузина. В целом, ПСЖ выглядел достаточно беззубо и инертно. Не было продуманных атак, комбинаций, большинство которых заканчивались примитивными навесами или забросами.

Давно я не видел, чтобы ПСЖ, так провально сыграл в центре поля. Разве что в игре с Баварией в ЛЧ, французы вчистую проиграли середину поля. А оставшись в меньшинстве, ПСЖ и вовсе забыл про атаку, пока не случился казус на 81мин., о котором я написал выше. Вот так бывает, победу одержали те, кто её не заслуживал. Могу только посочувствовать хозяевам поля, которые были лучше, но проиграли.
К слову сказать, не очень сегодня выделялся и Витинья, котoрого сватают в Реал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:11, ред.
Парижский Дуэ не забил...в отличии от страсбургского Дуэ...но увёз три очка из Эльзаса...
Матвея ,грозу пенальтистов - с победой...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:08
Сафонов ещё пенальти взял. Уже не удивляет. После карьеры может школу вратарей открыть))
Гость
