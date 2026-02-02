ПСЖ с Сафоновым в воротах переиграл «Страсбур» в чемпионате Франции

1769982620

сегодня, 00:50

В матче французской Лиги 1 встречались «Страсбур» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Дуэ (27'). За гостей забивали Маюлу (22'), Мендеш (81').

По итогам встречи «Страсбур» имеет 30 очков, у гостей — 48 очков.

В следующем матче «Страсбур» сыграет 8 февраля, соперником будет «Гавр». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 8 февраля, (соперник — «Марсель»).